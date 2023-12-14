Больше чем Европа: сколько танков Россия может ремонтировать и производить ежемесячно

Госсекретарь минобороны Латвии сказал, сколько танков может производить и ремонтировать Россия в месяц. По словам Яниса Гарриссонса, Европа способна восстанавливать и продуцировать гораздо меньше единиц соответствующей техники.

В среду, 13 декабря, в рамках Рижского форума безопасности в минобороны Латвии оценили танковый потенциал России и Европы. Заявление Яниса Гарриссонса распространили латвийские медиа.

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Танки: Россия против Европы

По словам чиновника, Россия может за месяц производить и ремонтировать от 100 до 150 единиц соответствующей военной техники. В то же время, Европа не способна хотя бы достичь таких показателей по состоянию на данный момент.

Гаррисонс констатировал, если изучать историю, становится очевидным: выиграть в войне способна та сторона, которая обеспечила себя более мощной военной техникой и выстроила лучшую логистическую систему.

Мы можем увеличить количество солдат, но нам также нужно оружие, танки и прочее. Пока никому не удается производить все в таком количестве, чтобы удовлетворить существующие потребности,

– отметил госсекретарь минобороны Латвии.

Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз должен наращивать военно-промышленную базу, чтобы победить Россию.

К тому же, Кремль уже переводит экономику на военные рельсы и готовится к затяжной войне с Западом, о чем неоднократно заявляли аналитики, в частности из Института изучения войны.

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Враг также производит воздушное оружие

Россия уже после начала полномасштабной войны наладила серийное производство "Шахедов" на своей территории. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что враг активно работает над усовершенствованием беспилотников, сотнями их выпускает по Украине каждый месяц.

Однако важно, что в русском воздушном оружии все комплектующие с Запада. Очевидно, вражеское государство в обход санкций через фирмы-посредники продолжает покупать детали для ракет и дронов у развитых государств. Об этом сообщал представитель Генштаба Андрей Рудык.

Ведомство внешней политики Латвии уже пятый год подряд организует Рижский форум безопасности. На него съезжаются эксперты международного уровня по вопросам безопасности, политики, технологий, образования и обороны.