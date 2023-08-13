Taurus для Украины: Шольц отверг обвинения в нерешительности и объяснил позицию

Олаф Шольц высказался по поводу поставок ракет Taurus Украине для противостояния полномасштабной агрессии России. Он заявил, что большинство граждан считают правильным, когда не по каждому требованию о поставках оружия сразу дается утвердительный ответ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднозначно прокомментировал вопрос передачи Taurus украинским защитникам. Впрочем, он отверг обвинения в нерешительности.

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Что сказал Шольц о немецких ракетах

Канцлер Германии до сих пор не определился с вопросом.

Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад,

– сказал Шольц.

Он дал понять, что этот подход Берлина касается и Taurus.

Политик подтвердил информацию, что сейчас рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. Шольц заметил, что он не хочет, чтобы его торопили с этим вопросом.

Что этому предшествовало

Недавно в медийном пространстве появилась информация, что Шольц требует внести изменения в характеристики ракет перед снабжением их ВСУ. Немецкий канцлер хочет модифицировать Taurus таким образом, чтобы Украина не могла наносить удары по России этим оружием.

Также были сообщения о возможном обращении немецкого министра обороны Бориса Писториуса к производителю этих ракет. Он хотел, чтобы эти крылатые ракеты имели определенные ограничения на программирование целей.

Что говорят эксперты о ракетах Taurus