TAYANNA прокомментировала слухи об отношениях с сыном Дмитрия Коляденко

Украинская певица TAYANNA, которая была участницей проекта "Голос страны" и стремилась представлять Украину на Евровидении, оберегает свою личную жизнь от общественности. Однако звезда все же прокомментировала слухи об отношениях с сыном Дмитрия и Елены Коленко – Филиппом.

Об этом артистка поделилась в интервью с Екатериной Осадчей, передает ТСН.

Сразу после концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" певицу TAYANNA заметили в компании вокалиста группы KADNAY Филиппа. Парень, на 8 лет моложе артистки, является потомком хореографов Дмитрия и Елены Коляденко.

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Певица TAYANNA с Филиппом Коляденко

От вопроса об отношениях с Филиппом TAYANNA заметно разволновалась, однако все же прокомментировала их. Звезда быстро опровергла все слухи, заверив, что с парнем они дружат.

Очень дружеские, сердечные, душевные,

– рассказала TAYANNA.

Однако Екатерина Осадчая все же решила выведать детали личной жизни артистки. Ведущая спросила, знаком ли Филипп с ее 5-летним сыном Даниэлем. После этого вопроса TAYANNA смутилась.

"Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Что вы делаете со мной? Мой сын – это моя частичка, поэтому все, что чувствую я, чувствует он", – отметила артистка.