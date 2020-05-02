Техника войны: Испытания ракетного комплекса "Нептун". Пентагон обнародовал видео НЛО

В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Одесской области прошло тестирование ракетного комплекса "Нептун" в условиях радиопомех. Одна его ракета способна потопить корабль тоннажем до 5 тысяч тонн. На сайте Минобороны США опубликовали видеозаписи неопознанных летательных объектов, сделанные пилотами ВМС. Одно видео датируется 2004 годом, а другое – 2015.

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14 июля 2018 года с компанией Airbus Helicopters был подписан контракт на приобретение 55 вертолетов для МВД Украины. Эти воздушные суда в трех моделях должны усилить систему авиационной безопасности и защиты нашей страны. Команда "Техники войны" решила исследовать, как продвигается контракт Министерства внутренних дел на приобретение европейских вертолетов. Подробнее – смотрите на 24 канале.

Главные новости Украины:

► Министр обороны Украины Андрей Таран посетил Винницкий гарнизон и встретился с руководством Воздушных Сил. Он ознакомился с организационно-штатной структурой, боевым потенциалом и планами вида войск относительно модернизации имеющейся авиационной, зенитно-ракетной и другой техники.

► На двухдневных испытаниях мобильный смотровой 3D радар 90К6Е от научно-производственного комплекса "Искра" подтвердил тактико-технические характеристики. Враждебным средством выступил беспилотный авиационный комплекс Raybird-3, который имеет максимальную высоту полета 3 тысячи метров.

►Харьклвское конструкторское бюро передало украинской армии партию из пяти БТРов-4Е. Бронетранспортеры, в частности, вооруженные пулеметами КТ762 от завода "Маяк", который недавно возобновил работу.

► Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет. Экспертиза установила, что взрывы произошли из-за подрыва зарядов, заранее заложенных в землю. В результате образовалась воронка больших размеров.

► Беспилотные летательные аппараты ОБСЕ обнаружили на временно неподконтрольной территории Украины ряд образцов российского оружия и были обстреляны. Вблизи населенного пункта Греччинное Донецкой области было зафиксировано три 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Главные новости мира:​

​• Шведская армия завершила испытания доработанного 120-миллиметрового самоходного минометного комплекса Mörser 16 с дальностью стрельбы 7-9 километров, в зависимости от мины.

• На вооружение китайской армии начали поступать 155-миллиметровые самоходные гаубицы PLC-181 от корпорации Norinco. Первую партию получили артиллерийские бригады 73-й армейской группы Восточной зоны боевого командования.

• Южная Корея получила первый серийный зенитный ракетный комплекс средней дальности Cheongung. Эта отечественная разработка предназначена для прикрытия объектов от воздушного нападения.

• Компания General Electromagnetic Systems передала Силам специальных операций США первый из трех заказанных подводных аппаратов сухого типа для транспортировки боевых пловцов DCS. Образец на литий-ионных батареях возьмет на борт 2 члена экипажа и 8 боевых пловцов в полном снаряжении.

• Проект фрегата FREMM от итальянской компании Fincantieri американцы приняли как основу для полифункционального суда класса FFG. Сейчас такой образец – на вооружении ВМС Италии и Франции.

• Boeing официально объявил о расторжении сделки по приобретению бразильского производителя самолетов Embraer.

• На сайте Минобороны США опубликовали видеозаписи неопознанных летательных объектов, сделанные пилотами ВМС. Одно видео датируется 2004 годом, а другое – 2015.