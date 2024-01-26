Украина вернула тела 77 погибших защитников Украины

На подконтрольную Украине территорию вернули тела 77 павших защитников. Обмен был проведен сегодня, 26 января.

О репатриационном мероприятии сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Украина смогла вернуть тела Героев

Работа по подготовке к передаче погибших велась длительное время. Отмечают, что павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников ряда правоохранительных структур Украины.

При содействии в возвращении тел погибших военных в Координационном штабе обязаны представителям:

Объединенный центр при Службе безопасности Украины,

Министерству внутренних дел Украины (Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),

Вооруженных Сил Украины (Центральному управлению гражданско-военного сотрудничества),

Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области,

Госпогранслужбы Украины,

других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины.

В КШВОВ отметили об особой признательности за содействие Международному Комитету Красного Креста.

ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших,

– говорится в сообщении КШВОВ.

Возвращение павших бойцов