Украина вернула тела 77 погибших защитников Украины
Источник:КШВОВ
На подконтрольную Украине территорию вернули тела 77 павших защитников. Обмен был проведен сегодня, 26 января.
О репатриационном мероприятии сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
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Украина смогла вернуть тела Героев
Работа по подготовке к передаче погибших велась длительное время. Отмечают, что павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников ряда правоохранительных структур Украины.
При содействии в возвращении тел погибших военных в Координационном штабе обязаны представителям:
- Объединенный центр при Службе безопасности Украины,
- Министерству внутренних дел Украины (Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),
- Вооруженных Сил Украины (Центральному управлению гражданско-военного сотрудничества),
- Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области,
- Госпогранслужбы Украины,
- других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины.
В КШВОВ отметили об особой признательности за содействие Международному Комитету Красного Креста.
ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших,
– говорится в сообщении КШВОВ.
Возвращение павших бойцов
- 6 октября домой удалось вернуть тела 64 защитников Украины. В Координационном штабе уверяли, что наша страна принимает все возможные законные меры в рамках норм Международного гуманитарного права, чтобы установить места пребывания наших защитников, пропавших без вести или попавших в плен, чтобы вернуть их домой.
- 27 октября Украина вернула тела еще 50 павших украинских защитников. Их также передали представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам, чтобы они провели следственные действия и судебные экспертизы.
- 20 ноября Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 94 павших военнослужащих.