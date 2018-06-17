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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Телеведущая Лилия Ребрик крестила новорожденную дочку: очаровательные фото

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Лилия Ребрик крестила ребенка
Лилия Ребрик крестила ребенка / Фото из соцсетей

Украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий – окрестили свою новорожденную дочку. Трогательные фото церемонии она опубликовала на странице в Instagram.

Как известно, Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. Девочка появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Младенца назвали Полиной. Именно это имя придумала 5-летняя дочь супругов Диана.

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Сейчас 1,5-месячную малышку покрестили. Для церемонии выбрали роскошный Свято-Покровский собор в Киеве. Состоялся праздник в четверг, 14 июня. В важном событии звездной пары приняли участие только самые близкие родственники и друзья.

Такой важный день в нашей жизни... В жизни нашей Полины. Небесного руководства и поддержки тебе во всем, доченька!
– трогательно написала Лилия Ребрик.

Для крестин маленькой Полины знаменитость выбрала нежный familylook. Телеведущая надела очаровательное платье розового цвета. В таком же платье пришла и дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого – Диана. В то же время дитя крепко спало на руках отца в белом одеянии с кружевами.

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Дети Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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