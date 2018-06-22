16:36
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Телеведущая Лилия Ребрик очаровала милым танцем с новорожденным ребенком: видео

185 Читати новину українською
Лилия Ребрик очаровала милым танцем
Лилия Ребрик очаровала милым танцем / Соцсети

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, известная по участию в проектах "Танцуют все" и "Утро с Украиной", не сдерживает своего восторга от материнства. Звезда вместе с новорожденной дочерью на руках повторила милые па.

Как известно, Лилия Ребрик родила второго ребенка. Роды состоялись 30 апреля в одной из клиник Киева. По просьбе старшей дочери, новорожденную девочку назвали Полиной.

Читайте также: Телеведущая Лилия Ребрик крестила новорожденную дочку: волшебные фото

Не прошло и двух месяцев после родов, как Лилия Ребрик уже пританцовывает с младенцем. Звездная мама делает это под пристальным наблюдением своего мужа – хореографа Андрея Дикого. Это она продемонстрировала в очаровательном видео на Instagram-странице.

Может сделать танцевальные группы для новорожденных? А что, хорошая идея! И мама в форме, и ребенок в шоке. Хотя, с Андреем Диким и такое возможно! Полина, как видите, попала в его руки и уже качает баунс. Осталось найти партнера,
– смешно написала Лилия Ребрик.

 

Поклонники с восторгом отреагировали на новый пост Лилии Ребрик. "Склонность к счастью передается генами, а я в это не верила", "Вы замечательная семья", "Папа во время танца не сводил глаз с ребенка. Это так мило", – написали пользователи сети.

Теги: LifeStyle Новости Украины Дети Звездные мамы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сегодня, 16:00 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 129
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сегодня, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 850
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
сегодня, 14:02 Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
Яніна Ткачук 286
ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
сегодня, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
Наталія Лебідь 304
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук