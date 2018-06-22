Телеведущая Лилия Ребрик очаровала милым танцем с новорожденным ребенком: видео

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, известная по участию в проектах "Танцуют все" и "Утро с Украиной", не сдерживает своего восторга от материнства. Звезда вместе с новорожденной дочерью на руках повторила милые па.

Как известно, Лилия Ребрик родила второго ребенка. Роды состоялись 30 апреля в одной из клиник Киева. По просьбе старшей дочери, новорожденную девочку назвали Полиной.

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Не прошло и двух месяцев после родов, как Лилия Ребрик уже пританцовывает с младенцем. Звездная мама делает это под пристальным наблюдением своего мужа – хореографа Андрея Дикого. Это она продемонстрировала в очаровательном видео на Instagram-странице.

Может сделать танцевальные группы для новорожденных? А что, хорошая идея! И мама в форме, и ребенок в шоке. Хотя, с Андреем Диким и такое возможно! Полина, как видите, попала в его руки и уже качает баунс. Осталось найти партнера,

– смешно написала Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 18 Чер 2018 р. о 8:58 PDT

Поклонники с восторгом отреагировали на новый пост Лилии Ребрик. "Склонность к счастью передается генами, а я в это не верила", "Вы замечательная семья", "Папа во время танца не сводил глаз с ребенка. Это так мило", – написали пользователи сети.