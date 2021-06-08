В Днепропетровской области несколько дней искали 8-летнего мальчика Оглы Ибрагима. 2 июня он ушел играть на площадку и исчез. Правда, мама ребенка сообщила об его исчезновении в полицию только через 4 дня. Тело ребенка нашел кинолог с собакой 8 июня в канализационном коллекторе.