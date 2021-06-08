Поиски начали 6 июня, когда к правоохранителям обратилась мама. Полицейские вместе с кинологами обследовали все места, где мог находиться ребенок.
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Что известно об исчезновении
- Как сообщила мама Оглы Ибрагима, ее сын пропал еще 2 июня в городе Покров.
- Он в 12:00 пошел на детскую площадку и исчез.
- Правоохранители после обращения женщины привлекли работников из разных подразделений и волонтеров.
- Они обследовали детские площадки, вокзалы и рынки, а также – заброшенные здания и лесополосы.
- Когда к поискам привлекли кинолога с собакой, пес взял след.
Место, куда привел служебный пес / Фото Нацполиции
- Он привел правоохранителей к канализационному коллектору неподалеку от детской площадки, где в последний раз видели ребенка.
- Там полицейские обнаружили тело мальчика. На месте работает следственно-оперативная группа.
- Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".