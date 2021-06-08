Поиски начали 6 июня, когда к правоохранителям обратилась мама. Полицейские вместе с кинологами обследовали все места, где мог находиться ребенок.

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Что известно об исчезновении

  • Как сообщила мама Оглы Ибрагима, ее сын пропал еще 2 июня в городе Покров.
  • Он в 12:00 пошел на детскую площадку и исчез.
  • Правоохранители после обращения женщины привлекли работников из разных подразделений и волонтеров.
  • Они обследовали детские площадки, вокзалы и рынки, а также – заброшенные здания и лесополосы.
  • Когда к поискам привлекли кинолога с собакой, пес взял след.

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Место, куда привел служебный пес / Фото Нацполиции

  • Он привел правоохранителей к канализационному коллектору неподалеку от детской площадки, где в последний раз видели ребенка.
  • Там полицейские обнаружили тело мальчика. На месте работает следственно-оперативная группа.
  • Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".