Раздражают эти разговоры, – Гетьман жестко ответил на критику темпов контрнаступления
Пока кто-то сантиметр за сантиметром отвоевывает наши земли, есть те, кому хочется быстрее. Это очень сильно раздражает наших военных, которые имеют в несколько раз меньше ресурса, чем у врага.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Несмотря на меньшинство, потери Украины несет тоже значительно меньше.
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"Меня раздражают эти разговоры о том, что контрнаступление продолжается медленно. У нас меньше людей, у нас меньше танков, меньше артиллерийских систем, меньше бронированных машин, нас всего меньше и мы наступаем. Мы несем потери в 7 – 10 раз меньше, чем враг, который зарылся там железобетонно", – прокомментировал Алексей Гетьман.
Алексей Гетьман возмущенно высказался по поводу разговоров о медленном контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Хочешь скорее, приходи и ускоряй
Военный эксперт призвал людей, которые начинают критиковать наших военных, немного анализировать и искать причинно-следственные связи. Тогда ситуация будет ясна и не будет лишних вопросов, которые уже начинают раздражать украинских военных.
Надо задаться вопросом, а как вообще нам удается меньшим количеством наступать и с меньшими потерями, чем у врага. Хочешь скорее, приходи и ускоряй,
– отметил Алексей Гетьман.
Последние новости о контрнаступлении
- Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев о успех ВСУ во время наступления в районе Клещиевки, что на Бахмутском направлении. Украинские войска продолжают оказывать давление на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей.
- Министра обороны Анна Маляр дала понять, что у Украины потери своих защитников не стали больше. Представительница Минобороны посетила один из наших военных госпиталей. Там она обсудила с главврачом этот вопрос.
- Недавно британская разведка опубликовала новый отчет. В нем говорится о усовершенствование тактики окупантов. Россияне пытаются остановить наступление ВСУ всеми своими силами.