Теннис: Цуренко обыграла уроженку Москвы Гаврилову и вышла в финал соревнований в Акапулько

Ночью на 3 марта в полуфинале теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Акапулько (призовой фонд 250 тысяч долларов) украинка Леся Цуренко встречалась с представительницей Австралии, которая родилась в России, Дарьей Гавриловой.

Победу в матче праздновала вторая ракетка Украины, которой для триумфа понадобилось два сета – 6:2, 6:4. Кроме того, до этой игры Леся вела и по личным встречам со счетом 4:0, причем экс-россиянка ранее сумела выиграть лишь один сет.

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В общей сложности поединок проходил при преимуществе украинки, хотя были для нее и неприятные моменты. Так, первый сет Леся начала с двух брейков, однако ближе к середине состоялся у нее определенный спад. Но после двух подряд неудачных геймов на своей подаче при счете 4:2 она все же сумела вырвать важное очко на приеме и довела первую часть игры до логического триумфа.

Во второй партии украинская теннисистка продолжила вести себя уверенно, несмотря на ветреную погоду и неудобный стиль Гавриловой. Проблемы у нее возникли только тогда, когда для выхода в финал оставалось провести один удачный розыгрыш. Дело в том, что экс-россиянка при счете 0:5 выдала серию из четырех выигранных геймов, а в десятом гейме Цуренко с двойного матч-бола едва не проиграла пятый гейм подряд. Однако в решающий момент представительница Австралии начала ошибаться, чем и воспользовалась спортсменка из Украины.

Заметим, что Гаврилова была третьей ракеткой турнира, а Цуренко в свою очередь посеяли под седьмым номером. В мировом рейтинге WTA теннисистки занимают 26-е и 40 места соответственно.

В решающем поединке соревнований в Акапулько Цуренко встретится с победительницей другого полуфинального противостояния между швейцаркой Штефани Фогель (№183 WTA) и Ребеккой Петерсон из Швеции (№139 WTA).

Турнир WTA в Акапулько. Мексика.

1/2 финала. Женщины.

Дарья Гаврилова (Австралия, 3) – Леся Цуренко (Украина, 7) – 2:6, 4:6

Напомним, что в предыдущем раунде турнира в Акапулько Леся Цуренко уверенно одолела представительницу Франции Кристин Младенович.