Теннис: Костюк обыграла хозяйку соревнований в Китае и вышла в четвертьфинал

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешное выступление на ITF Womens Circuit Zhuhai Open. На этот раз она обыграла хозяйку соревнований Фан Ин Ксун.

За 53 минуты, пока длился матч, 23-летняя китаянка сумела взять лишь три гейма. Первый сет закончился со счетом 6:1, второй – 6:2.

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Теперь в четвертьфинале Марту Костюк ожидает 26-летняя словенка Далила Якупович.

Стоит добавить, что призовой фонд соревнований составляет 60 тысяч долларов.

Українка в 3-му колі турніру ITF Womens Circuit в Китаї!





Марта Костюк - Фан Їн Ксун 2:0 (6:1; 6:2)



Молодець! Вітаємо! Перемог!@marta_kostyuk @WTA pic.twitter.com/jaVvzeVGPh — НОК України (@OlympicUA) 8 березня 2018 р.

К слову, недавно в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском городе Берне Марта Костюк победила 25-летнюю швейцарку Викторию Голубич 6:4, 6:3.