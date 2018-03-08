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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Теннис: Костюк обыграла хозяйку соревнований в Китае и вышла в четвертьфинал

386 Читати новину українською
Марта Костюк
Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешное выступление на ITF Womens Circuit Zhuhai Open. На этот раз она обыграла хозяйку соревнований Фан Ин Ксун.

За 53 минуты, пока длился матч, 23-летняя китаянка сумела взять лишь три гейма. Первый сет закончился со счетом 6:1, второй – 6:2.

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Теперь в четвертьфинале Марту Костюк ожидает 26-летняя словенка Далила Якупович.

Стоит добавить, что призовой фонд соревнований составляет 60 тысяч долларов.

К слову, недавно в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском городе Берне Марта Костюк победила 25-летнюю швейцарку Викторию Голубич 6:4, 6:3.

Теги: Новости спорта Теннис Китай
Источник: 24 Канал
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