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Теннис: Костюк проходит в полуфинал в Китае, Цуренко неожиданно вылетела в Индиан-Уэллсе

133 Читати новину українською
Леся Цуренко
Леся Цуренко

Обе украинские теннисистки – Леся Цуренко и Марта Костюк – по-разному сыграли свои матчи. Если Костюк продолжила свое победное шествие на ITF Womens Circuit Zhuhai Open, то Цуренко вылетела в первом раунде в американском Индиан-Уэллсе.

Костюк в четвертьфинале играла с представительницей Словении Далилой Якупович. Игра выдалась довольно непростой для обеих теннисисток. Именно словенка повела во встрече 3: 1, однако не сумела удержать преимущество. Поэтому Костюк взяла пять геймов подряд, в том числе две подачи соперницы.

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Во втором сете ситуация стала зеркально противоположной. На этот раз Костюк повела 3: 1, но Якупович сумела сравнять счет. Но развить свой успех как следует словенка не сумела. Костюк перехватила инициативу, повела 5: 3, но к победе все довела лишь позже – 7: 5.

Свой выход в полуфинал соревнований украинка оформила за 1 час и 12 минут. Там ее ожидала словачка Анна-Каролина Шмидлова, которая перед тем одолела Виталию Дяченко из России.

Значительно хуже свой матч в первом раунде в Индиан-Уэллсе провела вторая ракетка Украины Леся Цуренко. Довольно неожиданно она вылетела от 80-ой ракетки мира Лары Аррубаррены-Весино из Испании, которая пробилась в основную стадию турнира из-за квалификации. До этого три встречи между соперницами выигрывала именно Цуренко.

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Если первый сет был в пользу украинки 6: 3, то второй она отдала сопернице с таким же счетом. В третьем сете, который длился 53 минуты удачливее оказалась именно испанка, которая и победила 6: 4, выиграв двухчасовой поединок у украинки.

Теперь же Леся Цуренко имеет достаточно времени, чтобы подготовиться к турниру в Майами.

Стоит добавить, что в Индиан-Уэллсе среди украинцев выступит только Элина Свитолина, стартует со второго круга. Мужчины не сумели пробиться в основную сетку соревнований.

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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