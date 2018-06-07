Теннисист Рафаэль Надаль просто "снес" с корта соперника и пробился в полуфинал "Ролан Гаррос"

Именитого теннисиста Рафаэля Надаля лучше не раздражать. В поединке испанец просто разгромил Диего Шварцмана.

В среду аргентинец посмел забрать у "короля грунта" сет на "Ролан Гаррос". Такое случилось впервые за три года. И это, похоже, не на шутку разозлило Рафаэля.

Читайте также: Тренер Свитолиной объяснил причину поражений украинки на крупных турнирах

Матч прервал дождь. Соперники вернулись на корт на следующий день. Надаль быстро выиграл три сета со счетом 6:3 и дважды по 6:2 и оформил путевку в полуфинал.

За билет до решающего поединка Рафа поспорит с Хуаном Мартином Дель Потро. Аргентинец в четырех сетах разобрался с хорватом Марином Чиличем – 7:6, 5:7, 6:3, 7:5.