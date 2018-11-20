Теннисистка Леся Цуренко начнет сезон с новым итальянским тренером

Украинская теннисистка Леся Цуренко начнет сезон с новым тренером-итальянцем Адриано Албанези, с которым она сотрудничает уже полгода.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "112".

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"Сейчас моим тренером является итальянский специалист. Его зовут Адриано Албанези. С ним работаем как раз уже полгода. Но периодами, не так, как с Димой (Бричеком – 24). Мы в основном встречаемся за несколько дней до турнира, к нему готовимся и играем его уже вместе", – сказала Цуренко.

Кроме того, сейчас на турнирах стараюсь быть с физиотерапевтом, потому что нужно максимально заботиться о своем здоровье, чтобы и карьеру продолжить, и в целом чувствовать себя хорошо. Работаю с украинскими специалистами,

– рассказала теннисистка.

Она отметила, что поиском тренера занимался ее агент, пока Леся была на турнире в Риме. "Сначала он мне должен просто помочь одну неделю. У нас все сложилось, мы друг друга поняли. Мне понравилось, что он всегда очень поддерживает. Мы легко общаемся, нам интересно вместе", – добавила теннисистка.

А начнет Цуренко сезон, как и Ястремская, на турнире в австралийском Брисбене. Там же будет защищать титул и Элина Свитолина.

К слову, впечатляющая игра в геймах на чужой подаче помогла Цуренко провести лучший сезон в карьере. Леся защитила титул в Акапулько, дошла до четвертьфинала на US Open и обновила личный рекорд в рейтинге WTA, став 26-й ракеткой мира.

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