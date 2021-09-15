Трагедия произошла на проспекте Богдана Хмельницкого. Ударная волна была настолько мощной, что из стекол в окнах соседнего дома повылетали стекла.
Заметьте Взрывчатка могла быть в салоне: СМИ рассказали новые детали смертельного взрыва в Днепре
В результате взрыва автомобиля Nissan Ргімега погибли 2 человека:
- Дарья Гречищева – пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области и волонтер Красного Креста;
- Алексей Кавлак – член патриотической организации "Украинский легион".
Глава "Украинского легиона" Алексей Санников рассказал, что не понимает, кому мог помешать его погибший коллега.
По словам Санникова, Гречищева находилась в салоне авто Кавлака, потому что они были хорошими знакомыми.
В то же время СМИ рассказали, что между погибшими могли быть романтические отношения.
Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения,
– говорится в сообщении.
Взрыв в Днепре: главное
- Автомобиль Nissan Primera взорвался в Днепре 15 сентября около 09:00.
- В салоне автомобиля находились 2 человека. К сожалению, они погибли.
- СБУ расследует взрыв авто в Днепре как теракт. Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.