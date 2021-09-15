Трагедия произошла на проспекте Богдана Хмельницкого. Ударная волна была настолько мощной, что из стекол в окнах соседнего дома повылетали стекла.

Заметьте Взрывчатка могла быть в салоне: СМИ рассказали новые детали смертельного взрыва в Днепре

В результате взрыва автомобиля Nissan Ргімега погибли 2 человека:

Дарья Гречищева – пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области и волонтер Красного Креста;

– пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области и волонтер Красного Креста; Алексей Кавлак – член патриотической организации "Украинский легион".

Глава "Украинского легиона" Алексей Санников рассказал, что не понимает, кому мог помешать его погибший коллега.

По словам Санникова, Гречищева находилась в салоне авто Кавлака, потому что они были хорошими знакомыми.

В то же время СМИ рассказали, что между погибшими могли быть романтические отношения.

Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения,

– говорится в сообщении.

Взрыв в Днепре: главное