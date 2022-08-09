Человек сгорает за считанные секунды: в Еленовке россияне могли сработать "Шмелями"

Оккупанты цинично убили украинских военнопленных в колонии оккупированной Еленовки. Для убийства россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПВ-А "Шмель".

В полку защитников Мариуполя привели доказательства, почему теракт был спланирован

Соответствующую информацию о теракте в Еленовке озвучил и.о. командира полка защитников Мариуполя майор Никита Надточий. По его словам, при использовании "Шмелей" полностью выгорает кислород, в результате чего человек очень быстро сгорает.

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Я больше склоняюсь к тому, что просто… был использован "Шмель", так называемый. Он так и работает. То есть за секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды,

– рассказал военный.

Никита Надточий заявил, что он не рассматривает другие версии, которые россия публиковала, пытаясь навязать после теракта. Он отметил, что о спланированности теракта свидетельствует, что не пострадал ни один работник колонии.

"Такого просто не может быть. Там видно, что, скорее всего, сработали "Шмелями". Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", – сказал майор.

Кроме того, Надточий заявил, что на видео после теракта видно, что в зданиях рядом с колонией уцелели окна. Военный подчеркнул, что взрывная волна от снаряда или ракеты не оставляет окна, когда здания рядом. Это также указывает на то, что колонию в Еленовке не обстреливали.

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