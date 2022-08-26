"Это урок для всех": Терехов все же уволил чиновника, который во время войны отдыхает в Ницце

Мэр Харькова Игорь Терехов уволил чиновника, который во время войны в Украине уехал на отдых во Францию. Решение принято, в частности, в ответ на яростное возмущение горожан.

Такое поведение назвали недостойным и неподобающим. Об этом 24 каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Это урок для других чиновников

Пока харьковчане массово возвращаются в родной Харьков, вопреки тому, что город неустанно обстреливают россияне, некоторые госслужащие решают "погулять" на полную. Сергей Колесник, занимавший должность директора Департамента земельных отношений, отдыхал на элитном курорте Лазурного побережья – в Ницце. Более того, он без угрызений совести выкладывал фото с французских каникул в соцсети.

Я принял решение: Колесник Сергей Владимирович – директор Департамента земельных отношений – уволен. За поведение, которое сегодня в условиях войны несовместимо со статусом человека, находящегося на государственной службе. Это урок для всех. Для всех! Хочу, чтобы вы это понимали. Так будет с каждым, кто позволяет себе подобные затеи,

– заявил глава Харькова Игорь Терехов.

Ситуация в Харькове: коротко

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