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      Тесть Насирова хочет построить паркинг на месте исторического дома в центре Киева

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      Александр Глимбовский/Дом на Лабораторной, 9б
      Александр Глимбовский/Дом на Лабораторной, 9б / Коллаж 24 канала

      Суд в Киеве отменил приказ Минкульта о внесении дома столетия в Киеве в реестр недвижимых памятников культурного наследия.

      Речь идет о старинном доме XIX века на улице Лабораторной, 9-б в Киеве.

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      Окружной административный суд Киева отменил приказ Минкульта о внесении этого здания в реестр о памятниках культурного наследия.

      Київ історичний будинок Лабораторна
      Дом 19-го века на улице Лабораторной в Киеве

      В этот перечень он был внесен в 2010 году под охранным номером №628-Кв.

      В решении суда в частности, указано, что здание "не соответствует критерию подлинности".

      Этот дом неподалеку от Дворца "Украина" в Киеве в 2017-м году приобрела компания SkyProject, бенефициаром которой является Александр Глимбовский – тесть скандально известного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

      По данным издания KиевVласть, компания планирует снести частный дом площадью 276 квадратных метров и построить на его месте паркинг.

      На этом месте уже появился ограждающий строительный забор.

      Будинок 19 століття на вулиці Лабораторній 9б
      Дом на улице Лабораторной 9-б на фоне застроек

      Как рассказали журналистам жители соседнего дома на улице Лабораторной, 11, к ним неоднократно обращались представители застройщика с предложениями выкупить их дом для строительства дополнительного паркинга.

      Рядом расположен ЖК "Метрополь", застройщиком которого является SkyProject.

      Метрополь Київ
      Визуализация проекта ЖК "Метрополь" в Печерском районе Киева

      Как писало издание "Наши гроши", фирма Глимбовского владеет в центральной части Киева несколькими земельными участками и помещениями.

      Фирма также принимала в субаренду участки у ООО "Ковчег", которые в 2015 году фигурировали по делу о фиктивном предпринимательстве, которое расследовала Государственная фискальная служба, возглавляемая тогда Романом Насировым.

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      Теги: Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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