Тесть Насирова хочет построить паркинг на месте исторического дома в центре Киева

Суд в Киеве отменил приказ Минкульта о внесении дома столетия в Киеве в реестр недвижимых памятников культурного наследия.

Речь идет о старинном доме XIX века на улице Лабораторной, 9-б в Киеве.

Смотрите также: "СБУ против застройщиков": в скандальном деле засветились люди Януковича

Окружной административный суд Киева отменил приказ Минкульта о внесении этого здания в реестр о памятниках культурного наследия.



Дом 19-го века на улице Лабораторной в Киеве

В этот перечень он был внесен в 2010 году под охранным номером №628-Кв.

В решении суда в частности, указано, что здание "не соответствует критерию подлинности".

Этот дом неподалеку от Дворца "Украина" в Киеве в 2017-м году приобрела компания SkyProject, бенефициаром которой является Александр Глимбовский – тесть скандально известного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

По данным издания KиевVласть, компания планирует снести частный дом площадью 276 квадратных метров и построить на его месте паркинг.

На этом месте уже появился ограждающий строительный забор.



Дом на улице Лабораторной 9-б на фоне застроек

Как рассказали журналистам жители соседнего дома на улице Лабораторной, 11, к ним неоднократно обращались представители застройщика с предложениями выкупить их дом для строительства дополнительного паркинга.

Рядом расположен ЖК "Метрополь", застройщиком которого является SkyProject.



Визуализация проекта ЖК "Метрополь" в Печерском районе Киева

Как писало издание "Наши гроши", фирма Глимбовского владеет в центральной части Киева несколькими земельными участками и помещениями.

Фирма также принимала в субаренду участки у ООО "Ковчег", которые в 2015 году фигурировали по делу о фиктивном предпринимательстве, которое расследовала Государственная фискальная служба, возглавляемая тогда Романом Насировым.