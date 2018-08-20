The International 2018:расписание первого раунда плей-офф, комментаторы, результаты(обновляется)
Ночью с 20 на 21 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) начинается плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 24,8 миллиона долларов побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.
Время начала матчей – киевское.
Верхняя сетка:
Комментаторы: Виталий V1lat Волочай, Виктор GodHunt Волков
20:00 Team Liquid (Европа) – Optic Gaming (Сев. Америка)
Комментаторы: Роман CaspeRRR Лепехин, Алексей Bafik Бафадаров
23:00 Virtus.pro (СНГ) – PSG.LGD (Китай)
Пары VGJ.Storm (Сев. Америка) – OG (Европа) и Evil Geniuses (Сев. Америка) – Team Secret (Европа) сыграют завтра в 20:00 и 23:00 соответственно.
Читайте также: Что такое The Intenational 2018?
Нижняя сетка:
Комментаторы: Алексей Lex Филиппов, Никита 4ce Котков
2:00 Fnatic (Юго-Восточная Азия) – Team Serenity (Китай)
3:00 TNC Predator (Юго-Восточная Азия) – Mineski (Юго-Восточная Азия)
Комментаторы: Владимир Maelstorm Кузминов, Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов
4:00 Newbee (Китай) – Winstrike (СНГ)
5:00 VGJ.Thunder (Китай) – Vici Gaming (Китай)
Все матчи можно посмотреть здесь.
Следите за The International 2018 в разделе Спорт