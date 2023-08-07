Оккупанты похитили тигрёнка из Мариуполя: он умер в России

В мае 2023 года российские захватчики похитили тигрёнка из мариупольского зоопарка. Тогда ему было всего 3 месяца.

На днях стало известно, что животное скончалось в московском цирке. О смерти тигрёнка заявил российский дрессировщик Эдгард Запашный.

Важно Оккупанты замордовали краснокнижных хомяков на Херсонщине

Тигрёнок из Мариуполя умер в России

В Мариупольском горсовете рассказали, что оккупанты в мае 2023 года похитили 3-месячный тигр. В августе он умер в московском цирке.

По словам Эдгарда Запашного, у животного якобы были врожденные проблемы с почками. Кстати, в мае в соцсетях Эргард кичился тигрёнкам, но после этого не было ни одного сообщения о животном.



Тигрёнок, которого россияне похитили из Мариуполя / фото горсовет

Оккупанты цинично воруют животных в Украине

Ранее стало известно, что оккупанты замордовали краснокнижных хомяков в Херсонской области. Серые хомяки – грызуны из Красной книги Украины. До войны они охранялись и оберегались.

Военный ВСУ Павел Вышебаба рассказал 24 Каналу , что захватчики очень жестоко относились к украинцам на оккупированных территориях. Местные жители рассказывали, что приходилось постоянно скрываться, поскольку оккупанты угрожают, что будут расстреливать мужчин призывного возраста. По словам Вышебабы, дети вспоминали, что россияне дают конфету, а в то же время у них на глазах расстреливают собак и кошек.

, что захватчики очень жестоко относились к украинцам на оккупированных территориях. Местные жители рассказывали, что приходилось постоянно скрываться, поскольку оккупанты угрожают, что будут расстреливать мужчин призывного возраста. По словам Вышебабы, дети вспоминали, что россияне дают конфету, а в то же время у них на глазах расстреливают собак и кошек. В Купянске Харьковской области военный ВСУ спас трехметрового питона. Его русские оккупанты бросили в горящем танке.

Кстати, когда российские захватчики убегали из Херсона, то решили украсть во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили "эвакуировать".

Эдгард Запашный поддерживает войну против Украины и распространяет пропагандистские фейки.