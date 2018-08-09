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Тимур Мирошниченко впервые поехал на отдых с новорожденной дочкой: яркие фото

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Тимур Мирошниченко на семейном отдыхе
Тимур Мирошниченко на семейном отдыхе / Соцсети

Телеведущий "Евровидение 2017" Тимур Мирошниченко поделился в своем блоге кадрами с отдыха. На снимках видно, что знаменитый ведущий отправился на курорт с новорожденной дочкой.

Как известно, украинский телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал отцом. Роды его жены состоялись 18 июня. Счастливые родители не сдерживали своей радости от появления первенца и сразу же взялись публиковать фото новорождённой, которую назвали Мией.

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Не прошло и 2 месяцев с момента появления ребенка, как Тимур Мирошниченко с женой Инной и новорожденной дочкой поехали на отдых в Турцию. С солнечного курорта пара опубликовала немало снимков, не скрывая лицо маленькой Мии.

"Как и все главные события этого года, многое впервые и на этот раз: впервые втроем на море, первый полет Мии на самолете (если не считать полтора десятка перелетов, когда она еще была одним целым с Инной), первое прикосновение маленькой ножки к большому морю", – трогательно написал Тимур Мирошниченко.

 

Телеведущий рассказал, что отдых с ребенком – это не каторга, как считают большинство молодых родителей. Тимур Мирошниченко откровенно рассказал о преимуществах путешествия с младенцем.

"А теперь о плюсах отдыха с ребенком. Ты всегда в тонусе, ведь дополнительный вес постоянно на руках. Тебе все равно, какой алкоголь подают в баре – местный или элитный, потому что на это нет времени! Солнечные ожоги тебе не грозят, потому что ты в тени. Ты знаешь, как выглядит море в 7 утра! И оно лучшее в это время! Жена наконец выспалась и улыбается!" – признался Тимур Мирошниченко.

 

 

 

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы Новости Турции отдых Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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