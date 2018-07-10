Тина Кароль удивила смелым образом в мини-платье: фото

Украинская певица Тина Кароль стала своеобразным эталоном нежности и женственности. Однако звезда любит не только изысканные наряды, но и эффектные мини-платья.

Поклонники привыкли, что Тина Кароль предстает перед фотографами в элегантных или латексных нарядах. Однако в гардеробе артистки есть и соблазнительные атласные вещи. В частности, мини-платье, которое она продемонстрировала перед выступлением в столичном отеле.

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Бирюзовое платье Тины Кароль от Top Shop подчеркнуло стройные ноги певицы. Несколько обольстительный образ артистка дополнила стильным кимоно и обувью на каблуках серебряного цвета. Прическа с эффектом мокрых волос и идеальный макияж с акцентом на губы завершили эффектный "лук" Тины.

В социальной сети звезда обратилась к своим поклонникам с просьбой выбрать лучшее фото, автором которого является известный fashion-фотограф Антон Кулаковский. Для этого Тина Кароль разместила 5 снимков и попросила всем подписчиков оставить комментарий под сообщением.

Сейчас певица не обнародовала результаты голосования поклонников. Однако, судя по количеству комплиментов, все фотографии Тины Кароль ошеломили украинцев.