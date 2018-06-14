Тина Кароль удивила сменой имиджа ради роли в кино: фото

Популярная украинская певица Тина Кароль снова удивила свои сторонников: звезда показала фото, на котором позирует в неожиданном образе – с короткой стрижкой и черными волосами.

33-летняя Тина сделала такое кардинальное перевоплощение ради роли в короткометражном фильме "Бывшие". В фильме Кароль исполнит главную роль.

Читайте также: Тина Кароль показала страстный танец во время репетиции: видео

Певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения с любимым, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней.

Как вам новый образ Тины Кароль?

А вот главную мужскую роль исполнил Михаил Пшеничный. В эпизодических ролях также появятся: Владимир Горянский, Кирилл Дицевич, Александр Попо, Дмитрий Гольдман и другие.

Премьера фильма запланирована на 2019-й год.