Тина Кароль вспомнила об экс-бойфрендах: интересные подробности

Украинская певица Тина Кароль снялась в короткометражном фильме "Бывшие".

О том, что помогло певице вжиться в роль, Тина рассказала в интервью в "Светской жизни".

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В фильме Кароль сыграла главную героиню, которой являются призраки бывших мужчин.

Так, певица решила пообщаться со своими бывшими мужчинами, чтобы лучше понять образ.

Я себя бросила в такие обстоятельства, я написала всем своим бывшим, но у меня их не так много, как у моего персонажа. Бросила, чтобы зазвучало в душе. Они во время съемок что-то мне там отвечали, писали. И так получилось, что будто я играла о себе. Просто для того, чтобы удалась роль, актеры идут на различные эксперименты, и именно в этом случае я себя вроде так немного подкашивала,

– рассказала артистка.

Смотрите тизер фильма "Бывшие" с Тиной Кароль: