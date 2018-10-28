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      Тина Кароль вспомнила об экс-бойфрендах: интересные подробности

      179 Читати новину українською
      Тина Кароль
      Тина Кароль / Instagram

      Украинская певица Тина Кароль снялась в короткометражном фильме "Бывшие".

      О том, что помогло певице вжиться в роль, Тина рассказала в интервью в "Светской жизни".

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      В фильме Кароль сыграла главную героиню, которой являются призраки бывших мужчин.

      Так, певица решила пообщаться со своими бывшими мужчинами, чтобы лучше понять образ.

      Я себя бросила в такие обстоятельства, я написала всем своим бывшим, но у меня их не так много, как у моего персонажа. Бросила, чтобы зазвучало в душе. Они во время съемок что-то мне там отвечали, писали. И так получилось, что будто я играла о себе. Просто для того, чтобы удалась роль, актеры идут на различные эксперименты, и именно в этом случае я себя вроде так немного подкашивала,
      – рассказала артистка.

      Смотрите тизер фильма "Бывшие" с Тиной Кароль:

       

      Теги: LifeStyle Кино Музыка Тина Кароль
      Источник: 24 Канал
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