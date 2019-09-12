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      Тяжело раненного военного спасают в больнице Днепра: фото

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      Тяжело раненного военного спасают в больнице Днепра
      Тяжело раненного военного спасают в больнице Днепра / facebook.com

      За прошедшие сутки оккупанты 18 раз обстреляли позиции ООС, в результате чего 2 военных погибли, а еще один получил тяжелое ранение. Владимиру 24 года, он старший сержант. Военного спасают в Днепропетровской областной клинической больнице.

      Главный врач Сергей Рыженко сообщил в фейсбуке, что военный вероятно получил снайперское огнестрельное ранение.

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      Пуля вошла под левым глазом и вышла через височную кость, разломав кости черепа на своем пути.

      Размозжение левого полушария, критическая кровопотеря. Реаниматологи немедленно перелили больше литра препаратов крови,
      – добавил врач.

      По словам Рыженко, всю ночь нейрохирурги и анестезиологи находились в операционной, а на утро Владимир открыл глаза. Состояние солдата врачи оценивают как крайне тяжелое, он сейчас находится в состоянии искусственной вентиляции легких.

      Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса/ 24 канал

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      Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Лечение Украина – Россия Вооруженные силы Украины Новости Днепра Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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