Тяжело раненного военного спасают в больнице Днепра: фото

За прошедшие сутки оккупанты 18 раз обстреляли позиции ООС, в результате чего 2 военных погибли, а еще один получил тяжелое ранение. Владимиру 24 года, он старший сержант. Военного спасают в Днепропетровской областной клинической больнице.

Главный врач Сергей Рыженко сообщил в фейсбуке, что военный вероятно получил снайперское огнестрельное ранение.

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Пуля вошла под левым глазом и вышла через височную кость, разломав кости черепа на своем пути.

Размозжение левого полушария, критическая кровопотеря. Реаниматологи немедленно перелили больше литра препаратов крови,

– добавил врач.

По словам Рыженко, всю ночь нейрохирурги и анестезиологи находились в операционной, а на утро Владимир открыл глаза. Состояние солдата врачи оценивают как крайне тяжелое, он сейчас находится в состоянии искусственной вентиляции легких.

Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.