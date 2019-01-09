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      Тяжелые жизненные ситуации: как оказать первую психологическую помощь

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      Как оказать психологическую помощь
      Как оказать психологическую помощь / health.com

      О первой психологической помощи обычно идет речь, когда происходит непредсказуемый инцидент, например ДТП, на месте которого редко есть профессиональный психолог. Однако есть свидетели или прохожие, которые могут помочь и тем, кто получил психологическую травму.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала психолог ОО "Development foundation" Ольга Яковлева.

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      По ее словам, если пострадавший находится в состоянии шока, то очень желательно человеку, который оказывает помощь, уметь делать это правильно. Как правило, сначала работают очень простые вещи: теплый чай или вода, плед (если есть возможность). Когда пострадавший начинает немного осознавать, что произошло – воспринимает язык и готов выслушать, тогда с ним можно начать говорить.

       
      Психолог Ольга Яковлева
      "Обычно сначала человек все отрицает ("этого не может быть"), возвращается к прошлому и начинает себя или кого-то другого обвинять в том, что произошло. Может, наоборот, "залетать" в будущее, которое всегда вызывает страх. Тогда стоит его очень спокойно "заземлить" и вернуть в момент "здесь и сейчас". Например, спросить, удобно ли ему сидеть, или дать бумажный платок и спросить, нравится ли его аромат. То есть попробовать "выбить" человека из этого состояния, в котором он находится. Выход из крупнейших кризисов начинается с элементарных вещей".

      Специалист отметила, если человек управляемый и готовый принимать помощь – важно давать ему выпить воды каждые 20 минут. Это советуют, в частности, израильские психологи, которые работают при терактах и с жертвами травмирующих событий. Кроме этого, важно помочь общению пострадавших с близкими людьми.

      Психологічна підтримка

      Человеку, который находится в стрессе нужно дать выпить теплый напиток

      Также очень важно дыхание: стоит попросить пострадавшего подышать и делать это вместе с ним, давая четкие команды, например: вдыхаем через нос, пропускаем этот воздух через себя, следим за своим воздухом. Спокойный тон и правильное дыхание приводит человека в более или менее эмоционально-нейтральное состояние. Тогда с ним можно постепенно разрабатывать план следующего шага.

       
      Психолог Ольга Яковлева
      “Я сначала предлагаю человеку подышать. Если вижу, что дыхание у него более-менее стабилизируется и глаза просветляются, прошу его описать свое состояние: что он сейчас чувствует. Если он не может этого сделать, спокойно предлагаю варианты. Когда человек говорит, например, "мне грустно", тогда спрашиваю, как бы он хотел себя чувствовать, и предлагаю вспомнить какое-то событие из детства или недалекого прошлого, где ему было хорошо. Когда он начинает вспоминать, стараюсь детализировать: какой был запах, свет и тому подобное. Это и есть личная копинг-стратегия (то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом) – когда ему будет плохо, он может вспомнить эту ситуацию и детализировать ее, переключившись таким образом на что-то приятное".

      После оказания первой помощи пострадавшему, если есть необходимость, следует перенаправить его к специалистам. Это может быть как психолог или психотерапевт, так и, например, социальная служба. Все зависит от ситуации. Например, когда произошла трагедия и кто-то потерял близкого человека – пока не пройдут похороны, любая дальнейшая помощь просто не сработает. То есть здесь прежде всего стоит найти ритуальное бюро, если необходимо, привлечь соседей или родных, которые помогут именно с захоронением, приготовлением поминального обеда и необходимыми для этого средствами.

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      Отметим, что существует мобильное приложение PFAmobileUkraine, который можно бесплатно скачать на Android. Программа содержит подробный алгоритм действий при оказании первой психологической помощи и создана для того, чтобы предупредить посттравматический синдром и правильно использовать время, когда сильный стресс перерастает в болезнь.

      О важности психологической поддержки и как понять, что вам нужна помощь психолога – читайте в материале.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Психология Здоровая жизнь
      Источник: Здоров'я 24
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