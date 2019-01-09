Тяжелые жизненные ситуации: как оказать первую психологическую помощь
О первой психологической помощи обычно идет речь, когда происходит непредсказуемый инцидент, например ДТП, на месте которого редко есть профессиональный психолог. Однако есть свидетели или прохожие, которые могут помочь и тем, кто получил психологическую травму.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала психолог ОО "Development foundation" Ольга Яковлева.
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По ее словам, если пострадавший находится в состоянии шока, то очень желательно человеку, который оказывает помощь, уметь делать это правильно. Как правило, сначала работают очень простые вещи: теплый чай или вода, плед (если есть возможность). Когда пострадавший начинает немного осознавать, что произошло – воспринимает язык и готов выслушать, тогда с ним можно начать говорить.
Специалист отметила, если человек управляемый и готовый принимать помощь – важно давать ему выпить воды каждые 20 минут. Это советуют, в частности, израильские психологи, которые работают при терактах и с жертвами травмирующих событий. Кроме этого, важно помочь общению пострадавших с близкими людьми.
Человеку, который находится в стрессе нужно дать выпить теплый напиток
Также очень важно дыхание: стоит попросить пострадавшего подышать и делать это вместе с ним, давая четкие команды, например: вдыхаем через нос, пропускаем этот воздух через себя, следим за своим воздухом. Спокойный тон и правильное дыхание приводит человека в более или менее эмоционально-нейтральное состояние. Тогда с ним можно постепенно разрабатывать план следующего шага.
После оказания первой помощи пострадавшему, если есть необходимость, следует перенаправить его к специалистам. Это может быть как психолог или психотерапевт, так и, например, социальная служба. Все зависит от ситуации. Например, когда произошла трагедия и кто-то потерял близкого человека – пока не пройдут похороны, любая дальнейшая помощь просто не сработает. То есть здесь прежде всего стоит найти ритуальное бюро, если необходимо, привлечь соседей или родных, которые помогут именно с захоронением, приготовлением поминального обеда и необходимыми для этого средствами.
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Отметим, что существует мобильное приложение PFAmobileUkraine, который можно бесплатно скачать на Android. Программа содержит подробный алгоритм действий при оказании первой психологической помощи и создана для того, чтобы предупредить посттравматический синдром и правильно использовать время, когда сильный стресс перерастает в болезнь.
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