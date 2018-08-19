Только для избранных: пять книг о невероятных закрытых клубах

Любите тайные сообщества и рассказы об уникальных закрытых обществах? Журналисты сайта 24 канала собрали для вас пять совершенно разных книг, которые позволят окунуться в атмосферу уникальных клубов.

"Клуб неисправимых оптимистов". Жан-Мишель Генассия



"Клуб неисправимых оптимистов" (фото – nashformat.ua)

Эта книга – рассказ двенадцатилетнего парижанина о его маленьком мире, который понемногу начинает меняться. В семье проблемы, в лицее неуютно, старший брат непонятно удаляется. Единственная радость – маленький красный мячик и клуб интеллектуалов, бежавших в Париж из-за Железного занавеса, который собирается в бистро, в значительной степени ради общения.

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За этим, на первый взгляд, обычным сюжетом кроется фантастический мир. Очень похож на тот, в котором все мы были в подростковом возрасте. В этой книге много послевоенного Парижа. Именно такого, каким вы представляете его с кино. В этой книге много фотографий, созданных лишь словами, отчего каждый снимок становится еще прекраснее. В ней много рок-н-ролла, чтения, искренних эмоций и поводов подумать, что все уже когда-то было и закончилось хорошо. Значит, и у нас все закончится хорошо. А еще в этой книге очень много неисправимых оптимистов, у которых есть чему поучиться.

"Клуб убийц букв". Сигизмунд Кржижановский



"Клуб убийц букв" (фото – thecharnelhouse.org)

Сигизмунд Кржижановский – киевский писатель первой половины ХХ века, которого россияне упорно называют "российским", хотя именно благодаря им его задел так и остался недооцененным. Кржижановский был энциклопедистом и гениальным мастером слова. Поэтому его роман похож на многослойный пирог, в котором огромное количество ингредиентов смешано настолько мастерски, что наслаждаться им хочется медленно, чтобы растянуть удовольствие настолько, насколько это только возможно.

"Клуб убийц букв" – увлекательная антиутопия-конструктор. О книгах и буквах. И о том, почему книги бывают вредными. И о людях. И о том, почему вредными бывают они. В книге столько невероятных ходов, поворотов и сюжетов, что в какой-то момент даже современный читатель, избалованный разнообразием фантастических произведений, захлебывается от восторга. Когда заметить, что она написана в 1920-ых – эффект усилится. Поэтому если чувствуете, что время от времени буквы нужно убивать, но еще знаете как и почему – прочитайте. Вам точно понравится.

"Клуб любителей книг и пирогов из картофельной очистков". Мэри Энн Шеффер, Энни Бэрроуз



"Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" (фото – patogupirkti.it)

Еще одна книга с послевоенной атмосферой и теми чудесами, что случаются с людьми, которые пережили войну. На этот раз – послевоенный Лондон и попытки молодой писательницы найти красивый и небанальный сюжет для книги, что порадовала бы людей, которые измучены годами Второй мировой войны. Эта книга – очень британская с тем особым послевкусием, который имеет качественная английская проза.

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Отдаленный остров Гернси, который только начинает возвращаться к жизни после оккупации. Узоры человеческих судеб. Немного красивых интриг в сюжете. Осознание того, что даже самая страшная война заканчивается. И после нее все равно остаются хорошие книги, светлые люди, хорошие поступки и настоящие чувства. Ну, и конечно очень тайный, но очень крутой клуб, участники которого вдохновляют.

"Клуб Дюма, или Тень Ришелье", Артуро Перес-Реверте



"Клуб Дюма, или Тень Ришелье" (фото – Antiqbook)

Еще одна книга о тайной общине, которая собрала библиофилов, букинистов и других сторонников. Один из которых нанимает специального литературного детектива Лукаса Корсо, чтобы сравнить три известных экземпляра уникального издания. И все бы было хорошо, если бы вокруг этих изданий на закручивались вихри драм, интриг, тайн, убийств и какой-то мистической небылицы. Которая, в конце концов, должна иметь какое-то логическое объяснение. Книга неспешно захватывает. И потом перебрасывает в те ощущения, которые возникали в детстве с первым знакомством с созданными мушкетерами Дюма, их приключениями и умными интригами коварного кардинала. Ну, как и романы Дюма, эта книга требует времени и спокойного чтения. Чтобы принадлежность к закрытому литературному клубу читатель почувствовал всем телом.

"Посмертные записки Пиквикского клуба", Чарльз Диккенс



"Посмертные записки Пиквикского клуба" (фото - olden.rsl)

Эта книга – такая себе "Игра престолов" своего времени. Не потому, что там много откровенности, жестокости и драконов. Потому, что на каждую новую публикацию из этой серии ждали, так же как на новые серии этого сериала.

"Посмертные записки Пиквикского клуба" публиковали отдельными выпусками, и они состоят из разрозненных рассказов, объединенных общими героями. Действие происходит в 1827-1828 годах. Главный герой романа мистер Сэмюэл Пиквик, эсквайр — добродушный и состоятельный пожилой господин, основатель и постоянный президент Пиквикского клуба. Клуб мистера Пиквика — это насмешка над многочисленными научными обществами, популярными того времени. На одном из его заседаний президент предлагает глубже проникнуть в тайны жизни, совершая экспедиции в окружающий мир, то есть в окрестности Лондона. Из этого порой получаются совершенно нестандартные ситуации. Вся книга – атмосферная и увлекательная, насыщенная тем британским юмором, который можно или любить, или нет. Книга для тех, кто любит классику и знает, как получать от нее удовольствие.