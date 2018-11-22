"Только выманивает у людей деньги": Супрун назвала метод псевдодиагностики

Иридодиагностика (диагностика болезней по изменению структуры и цвета радужной оболочки глаза) не имеет никакого научного основания, зато на нее пациенты тратят деньги и теряют время, за которое можно было бы начать действенное лечение.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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"В Министерстве здравоохранения Украины мы всегда призываем вовремя проходить обследование. Диагностика помогает выявить серьезные болезни на ранних стадиях и увеличивает шансы на выздоровление. Впрочем, есть разновидности диагностики, которые не имеют никакой научной подоплеки, зато тратят средства пациентов и тратят драгоценное время, за которое можно бы было начать действительно действенное лечение", – заявила она.

Иридодиагностика не имеет доказательности

По словам Супрун, одним из таких видов псевдодиагностики является иридодиагностика. Она отметила, что по утверждению иридодиагностов, каждая часть тела связана с соответствующей зоной на радужной оболочке глаза. И если какой-то орган или часть тела "дают сбой", он отображается на глазу человека. К примеру, это может быть изменение цвета сегмента радужной оболочки или возникновения пятна.

Однако, по словам министра, известно, что структура радужки формируется во время внутриутробного развития и фактически не меняется в течение жизни. А визуальные проявления, которые "диагносты" замечают на глазу, могут возникнуть из-за повреждения капилляра или же может иметь место визуальное проявление болезни глаза. Но эти изменения никаким образом не связаны с болезнями других систем организма.

Опасным является то, что иридодиагносты даже ставят диагнозы и формируют лечение. Причем болезни не касаются собственно глаза, диагностируются и другие заболевания, для назначения лечения которых нужны профессиональные знания. Исследования, в которых пытались доказать хотя бы какую-то действенность этого метода, показали абсолютно противоположное,

– отметила Супрун.

Она отметила, что в одном из исследований иридодиагносты обследовали людей с болезнью почек. В результате болезнь диагностировали у 88% здоровых людей, а 74% действительно больных оказались якобы здоровы.

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