Тоня Матвиенко кардинально изменила имидж в новом клипе: яркое видео

Дочь выдающейся украинской певицы Нины Матвиенко – Тоня – активно занимается сольной карьерой. Звезда выпустила новый клип, в котором сменила имидж.

Зажигательная блондинка Тоня Матвиенко перевоплотилась в брюнетку. В необычном образе певица предстала в новом клипе на песню "Хто я для тебе?" Чувственная композиция уже покоряет сеть.

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Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 23 Чер 2018 р. о 3:28 PDT

В ролике Тоня предстаёт женщиной, переживающей сложные отношения. Ее необычный образ может свидетельствовать о стремлении перевоплотиться после завершения романтической истории.

Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал похожий вопрос. Есть ситуации, когда небезразличный тебе человек ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: "Кто я для тебя?"

– рассказала она.

По замыслу режиссера, роль мужчины в видео выполняет камера. Такой неожиданный ход немного смутил поклонников певицы, которые отметили, что композиция, которая им понравилась, совершенно не соответствует ролику.

Смотрите видео клипа Тони Матвиенко на песню "Хто я для тебе?":