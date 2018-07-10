Тоня Матвиенко кардинально изменила имидж в новом клипе: яркое видео
Дочь выдающейся украинской певицы Нины Матвиенко – Тоня – активно занимается сольной карьерой. Звезда выпустила новый клип, в котором сменила имидж.
Зажигательная блондинка Тоня Матвиенко перевоплотилась в брюнетку. В необычном образе певица предстала в новом клипе на песню "Хто я для тебе?" Чувственная композиция уже покоряет сеть.
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В ролике Тоня предстаёт женщиной, переживающей сложные отношения. Ее необычный образ может свидетельствовать о стремлении перевоплотиться после завершения романтической истории.
Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал похожий вопрос. Есть ситуации, когда небезразличный тебе человек ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: "Кто я для тебя?"
– рассказала она.
По замыслу режиссера, роль мужчины в видео выполняет камера. Такой неожиданный ход немного смутил поклонников певицы, которые отметили, что композиция, которая им понравилась, совершенно не соответствует ролику.
Смотрите видео клипа Тони Матвиенко на песню "Хто я для тебе?":
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