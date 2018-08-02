Тонкие брови-ниточки Рианны могут стать новым трендом: пользователи в шоке
Британская редакция журнала Vogue представила обложку сентябрьского выпуска, главной героиней которого стала певица Рианна.
За макияж барбадосской певицы отвечала визажист Исамайя Френч, которая создала Рианне необычный макияж с бровями-ниточками в стиле Эдит Пиаф и темными губами.
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Такой образ получился довольно смелым и нетипичным для звезды. В то же время в сети уже начали обсуждать, стоит ли нам ожидать новый тренд на очень тонкие брови.
В общем, пользователи раскритиковали образ Рианны и не хотят, чтобы брови-ниточки снова вернулись в моду.
"Рианна, что ты делаешь? Она собирается вернуть эти брови?" – пишут в Twitter.
"Рианна, я уважаю тебя, но я никогда не сделаю тонкие брови".
"Я самая большая поклонница Рианны, но извините, мы не вернемся к бровям в стиле этих 80-х".
"Должна ли я сбрить мои брови и рисовать их как у Рианны обложке Vogue, хотя я не стану как Рианна на обложке Vogue".
"Я удалила Snapchat ради Рианны, но я не сделаю тонких бровей".