14:04
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Tony Awards 2018 в Нью-Йорке: победители и лучшие образы с красной дорожки

14 Читати новину українською
Tony Awards 2018
Tony Awards 2018 / pagesix.com

Вчера, 10 июня, состоялась престижная церемония вручения наград Tony Awards, которая проходила в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. На красную дорожку 72 ежегодной церемонии пришло много звезд в роскошных платьях и элегантных костюмах.

Победу сразу в 10 категориях премии получила музыкальная комедия "Визит группы", среди самых престижных номинаций – "Лучший мюзикл", "Лучший актер в главной роли в мюзикле" и "Лучшая актриса в главной роли в мюзикле".

Читайте также: Названы лауреаты модной премии CFDA Awards 2018: фото лучших образов

Много наград собрал и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя", созданный Джеком Торном по оригинальной истории Джоан Роулинг 2016 года. Спектакль отметился шестью наградами, среди которых – "Лучшая пьеса" и "Лучший режиссер".

Красную дорожку престижной премии посетили такие знаменитости, как Кэри Маллиган, Клэр Дэйнс, Керри Вашингтон, Анна Винтур, Эми Шумер, Эндрю Гарфилд и многие другие.


Кери Маллиган


Вейн Койн и Кети Вивер


Кристин Барански


Минг-На Вен


Тина Фей и Джефф Рихмонд


Керри Вашингтон


Анна Винтур и Би Шиффер


Кондола Рашад


Эми Шумер

Читайте также: Голливудская комедийная актриса Эми Шумер призналась, что потеряла девственность через изнасилование

 


Рене Флеминг


Меттью Бомер, Джим Парсонс, Эндрю Реннеллс и Закари Куинто


Синтия Эриво


Эндрю Гарфилд


Сара Барейль


Лаура Оснс

Теги: LifeStyle Стиль и мода Кино Новости культуры Голливуд Исскусство
Источник: Page Six
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 295
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сегодня, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1306
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 3749
Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 июня, 21:00 Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 746
Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
10 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
438
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук