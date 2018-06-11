Tony Awards 2018 в Нью-Йорке: победители и лучшие образы с красной дорожки

Вчера, 10 июня, состоялась престижная церемония вручения наград Tony Awards, которая проходила в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. На красную дорожку 72 ежегодной церемонии пришло много звезд в роскошных платьях и элегантных костюмах.

Победу сразу в 10 категориях премии получила музыкальная комедия "Визит группы", среди самых престижных номинаций – "Лучший мюзикл", "Лучший актер в главной роли в мюзикле" и "Лучшая актриса в главной роли в мюзикле".

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Много наград собрал и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя", созданный Джеком Торном по оригинальной истории Джоан Роулинг 2016 года. Спектакль отметился шестью наградами, среди которых – "Лучшая пьеса" и "Лучший режиссер".

Красную дорожку престижной премии посетили такие знаменитости, как Кэри Маллиган, Клэр Дэйнс, Керри Вашингтон, Анна Винтур, Эми Шумер, Эндрю Гарфилд и многие другие.



Кери Маллиган



Вейн Койн и Кети Вивер



Кристин Барански



Минг-На Вен



Тина Фей и Джефф Рихмонд



Керри Вашингтон



Анна Винтур и Би Шиффер



Кондола Рашад



Эми Шумер

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Рене Флеминг



Меттью Бомер, Джим Парсонс, Эндрю Реннеллс и Закари Куинто



Синтия Эриво



Эндрю Гарфилд



Сара Барейль