ТОП-10 советов как выбрать спелый арбуз

Выбрать вкусный и спелый арбуз – еще та задача! Ведь пока его не разрежешь, так и не узнаешь, какой у него вкус. Однако риск купить невкусный арбуз можно уменьшить до минимума – мы собрали для вас несколько подсказок, которые помогут выбрать самый вкусный арбуз.

Когда можно покупать арбуз? Лучшее время для покупки арбузов — конец лета и осень. В Украине настоящие спелые арбузы и дыни, выращенные в естественных условиях, обычно, появляются только во второй половине августа и далее. То, что продают в первой половине июля – скорее всего, тепличные бахчевые, перенасыщены нитратами и красителями.

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Какого размера должен быть арбуз? Выбирая арбуз, не гонитесь за размером. Идеально сочетаются арбузы средней величины — килограммов 5-7. Огромные арбузы могут иметь избыток удобрений.

Какого цвета должен быть арбуз? Арбуз должен быть контрастным. Темные и светлые полосы должны быть максимально четко обозначены. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ.

Каким должен быть хвостик? Хвостик должен быть сухим, но не оторванным. Слишком сухой хвостик означает, что арбуз увезли с бахчи много недель назад. Но сухим хвостик мог стать и после того, как его насильно отрезали, он высох "по дороге". Поэтому смотреть надо на место его перехода в арбуз.

Хвостик прорастает из так называемой "пуговицы". Края этой пуговицы должны быть сухими. А вот мокрый зеленый хвост — гарантия незрелого плода.

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Какой должна быть корка арбуза? Корка должна быть очень твердой. Если арбуз спелый, корку отколоть ногтем вы не сможете. Если же корка коричневая и влажная — арбуз перерос.

Какой звук должен быть от арбуза? Спелый арбуз должен резонировать. Ведь мякоть зрелого плода имеет микропустоты. По арбузу надо "шлепнуть": его надо положить на ладонь левой руки, а правой рукой стучат его в бок. Он должен отдаваться в левой руке.

"Мальчик" или "девочка"? Арбузы делят на "мальчиков" и "девочек". "Девочек" считают вкуснее — они более сладкие и имеют меньше косточек. У "мальчиков" низ выпуклый, а кружочек на нем маленький. У "девочек" низ более плоский, а кружок широкий.

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Какого цвета должно быть пятно на арбузе? На месте контакта арбуза с землей (образуется, если арбуз успел дозреть на грядке) должно быть пятно. Его цвет должен быть насыщенно-желтым или, еще лучше, темно-оранжевым, но не белым.

Тонет ли арбуз? Чтобы проверить арбуз на спелость, его можно бросить в воду, если всплывет — плод спелый.

Должны ли быть жилки в мякоти? Мякоть хорошего арбуза должна быть однородной. Желтоватые жилки могут свидетельствовать о не лучшем качестве ягоды.

Выбирайте спелый арбуз и ешьте!