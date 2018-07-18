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Топ-10 горячих фото Хейли Болдуин – невесты Джастина Бибера

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Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Фото из Іnstagram

Мир шоу-бизнеса ошеломила новость о помолвке певца Джастина Бибера с моделью Хейли Болдуин. Пара встречалась лишь несколько месяцев и уже готовится к свадьбе.

Хейли Болдуин – американская модель, телеведущая и танцовщица. 21-летняя девушка привыкла к вниманию СМИ, поскольку входит в голливудскую династию Болдуин (Хейли младшая дочь актера Стивена Болдуина).

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В мае 2017 года звезда возглавила рейтинг самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а еще получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" от FN Achievement Awards 2017.

Смотрите дальше Топ-10 самых горячих фото Хейли Болдуин с Instagram.

Съемка для Maxim, который признал Хейли сексуальной:

Съемка для Lui Magazine:

В объективе Марио Тестино:

Провокационная фотосессия для Inprint Мagazine:

Хейли обнажилась и для Elle Magazine:

В объективе Раяна Аяша:

Болдуин в бикини:

Хейли на подиуме:

Фотосессия для The Sunday Times Style:

Хейли хвастается фигурой:

 

Теги: LifeStyle Эротика Голливуд Хейли Болдуин
Источник: 24 Канал
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