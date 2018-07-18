Топ-10 горячих фото Хейли Болдуин – невесты Джастина Бибера
Мир шоу-бизнеса ошеломила новость о помолвке певца Джастина Бибера с моделью Хейли Болдуин. Пара встречалась лишь несколько месяцев и уже готовится к свадьбе.
Хейли Болдуин – американская модель, телеведущая и танцовщица. 21-летняя девушка привыкла к вниманию СМИ, поскольку входит в голливудскую династию Болдуин (Хейли младшая дочь актера Стивена Болдуина).
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В мае 2017 года звезда возглавила рейтинг самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а еще получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" от FN Achievement Awards 2017.
Смотрите дальше Топ-10 самых горячих фото Хейли Болдуин с Instagram.
Съемка для Maxim, который признал Хейли сексуальной:
Съемка для Lui Magazine:
В объективе Марио Тестино:
Провокационная фотосессия для Inprint Мagazine:
Хейли обнажилась и для Elle Magazine:
В объективе Раяна Аяша:
Болдуин в бикини:
Хейли на подиуме:
Фотосессия для The Sunday Times Style:
Хейли хвастается фигурой: