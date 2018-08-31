Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие

Эксперты составили рейтинг самых богатых боксеров планеты за всю историю независимо от весовых категорий. Некоторые фамилии из этого списка вас откровенно удивят.

Призовые боксера зависят от его класса и уровня поединков, которые он проводит. Суммы разнятся от нескольких сотен до десятков миллионов долларов. При этом часто сами боксеры денежные вопросы не решают, а доверяют их своим менеджерам и промоутерам. Кто же самый богатый боксер мира? Чья команда работала эффективнее? Читайте дальше.

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1. Флойд Мэйуэзер-младший – $1,2 миллиарда

Звание самого богатого боксера мира уже который год удерживает легендарный Флойд Мейвезер. В его активе уже более миллиарда! Поэтому не удивительно, что он получил прозвище Mr Money – "Мистер Деньги". Американец выиграл все свои 50 поединков на профессиональном ринге, причем большинство из них имели чемпионский статус. И соответствующие гонорары. Так, только за победу над Мэнни Пакьяо король ринга получил 180 миллионов долларов. Непобедимый американец также подписал рекламные контракты с несколькими компаниями, и каждый год они увеличивают его капитал на миллионы.

2. Джордж Форман – $230 миллионов



Джордж Форман атакует

Талантливый экс-боксер тяжелого веса заработал свое состояние не только на ринге, но и как предприниматель и автор книг.

3. Мэнни Пакьяо – $200 миллионов



Менни Пакьяо нокаутирует очередного соперника

Профессиональный боксер из Филиппин, один из лучших в истории спорта. Невероятный атлет и человек, который сделал столько для своего народа, сколько не сделал ни один политик.

4. Оскар Де Ла Хойя – $200 миллионов



"Золотой" Оскар Де Ла Хойя

На четвертом месте самых богатых боксеров – американец Оскар Де Ла Хойя по прозвищу The Golden Boy ("Золотой мальчик"). В 1992 году ему удалось выиграть "золото" на Олимпийских играх. Де Ла Хойя славился очень мощным ударом и невероятной выносливостью.

5. Леннокс Льюис – $130 миллионов



Легендарный бой между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко

Еще одна известная личность в мире бокса Леннокс Льюис имеет на своем счету 41 победу. В 1988 году на Олимпийских играх британский боец завоевал "золото", благодаря чему интерес к его персоне в разы увеличился. В рейтинге, по версии Sports Masters Bet, Льюис находится на 4-й позиции.

6. Шугар Рэй Леонард – $120 миллионов



Легендарный Шугар Рей Леонард

Американский профессиональный боксер. Запомнился не только чемпионскими титулами и яркими победами, но и как прекрасный оратор.

7. Виталий Кличко – $65 миллионов



Мер Киева Виталий Кличко

Украинский боксер, гордость нашей страны. После завершения спортивной карьеры ушел в политику. Сейчас Кличко – мэр Киева.

8. Мохамед Али – $50 миллионов



Мохамед Али над телом жертвы

Один из самых популярных спортсменов мира, яркий и неповторимый боец. Али (родившийся как Кассиус Клей) также запомнился тем, что отказался служить в вооруженных силах США и выступал против войны во Вьетнаме.

9. Марвин Хаглер – $45 миллионов



Элегантный Марвин Хаглер

Пожалуй, наименее известный боксер в этом списке топ-10. Хотя в свое время он неоднократно становился чемпионом мира в среднем весе, был "Бойцом года" и даже "Бойцом десятилетия".

10. Бернард Хопкинс – $40 миллионов



Бернард Хопкинс нокаутирует Мурата Каро

Американский боец, выступающий в средней и полутяжелой весовых категориях, проводил яркие и зрелищные поединки. 20 (!) раз защищал титул чемпионат мира.

Mr. Money – милиардер-транжира

Флойд Мейвезер-младший установил "финансовый" рекорд, который, возможно, станет вечным. Только за один год он заработал более 300 миллионов долларов! Практически вся эта сумма – гонорар и рекламные бонусы за бой против другого звездного маэстро Мэнни Пакьяо, который, кстати, также получил немало – 160 миллионов долларов. Тот поединок стал самым дорогим за всю историю бокса.

Мейвезер-младший выиграл все свои 50 боев и все возможные титулы. (До Флойда рекорд принадлежал Рокки Марчиано – 49 побед.) Американца признавали лучшим боксером мира в 2005-2007, 2012-2013 и 2015 годах.

Mr Money зарабатывает бешеные деньги, но и тратит их быстро. Флойд владеет целым автопарком из роскошных машин, двумя личными самолетами, элитной недвижимостью во всем мире и горой разнообразных драгоценностей. Мейвезер, не стесняясь, говорил:

Все, что я делаю в боксе, в первую очередь – ради денег. И я хочу зарабатывать еще больше! Титулы только на втором месте...

В 2015 году Флойд официально заявил, что завершил карьеру. Но не смог устоять против предложения провести, как писала пресса, "бой тысячелетия" против звезды смешанных единоборств Конора Макгрегора. Общие затраты на поединок "потянули" более 600 миллионов долларов, гарантированный гонорар Флойда составил 100 миллионов плюс различные бонусы и премии по результатам боя (количество раундов, победу и прочее). Мейвезер тогда выиграл в 9-м раунде техническим нокаутом и в целом заработал около 240 миллионов долларов! (Сравните эту цифру с гонорарами, которые Флойд получал в начале 2000-х – максимум 5 миллионов за поединок.) Кроме того, ему даже сейчас отчисляют процент от продажи прав на просмотр этого легендарного боя.

Интересный факт: перед боем Мейвезер провел интернет-аукцион на право размещения на боксерских трусах рекламы. Учитывая ожидаемый спрос на телетрансляции во всем мире с охватом аудитории более миллиарда зрителей, нашлось много рекламодателей, желающих пропиарить свою продукцию. И Флойд только на этой хитрости заработал 15 миллионов долларов!

Кстати, Макгрегор тогда также неплохо обогатился. Общие призовые ирландца за бой – 130 миллионов долларов. Невероятная сумма для бойцов смешанных единоборств.

По мнению экспертов, учитывая небывалый ажиотаж во всем мире, организаторы поединка собрали около 1 миллиарда долларов.

Мейвезер после боя с Макгрегором стал третьим спортсменом в истории, заработавший за карьеру более миллиарда долларов. Раньше так озолотились звезда НБА Майкл Джордан (1,5 млрд) и гольфист Тайгер Вудс (1,4 млрд). Но Флойд значительно моложе коллег-конкурентов и динамика его заработков гораздо более стремительная. Сейчас, говорят, его состояние – около 1,2 миллиарда долларов.

Бой Мейвезер – Макгрегор состоялся год назад – 26 августа 2017 года. Флойд тогда заявил, что больше не хочет выходить в ринг. Но, зная любовь Mr Money к деньгам, – все может быть...

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