Топ самых сексуальных фото пышнотелой Эшли Грэм: 18+
30 октября знаменитой модели plus-size Эшли Грэм исполняется 31 год. Звезда не принадлежит к застенчивым манекенщицам, которые отказываются от сексуальных фотосессий. Более того, звезда побуждает других женщин любить свое тело и не прятать его под мешковидным нарядом.
Эшли Грэм хоть и не является обладательницей фигуры 90-60-90, однако выглядит не менее привлекательно. Пышные формы звезды нравятся миллионам поклонников и популярным модельерам, которые радушно приглашают манекенщицу примерить их изделия.
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Пикантные позы и сексапильные купальники – вот чем любит хвастаться Эшли Грэм в Іnstagram. Сайт "24" подобрал самые соблазнительные пляжные фото американской манекенщицы, опубликованные с начала 2018 года.
LifeStyle 24 подобрал самые соблазнительные и провокационные фото американской манекенщицы, опубликованные и в соцсети, и отснятые во время фотосессий.
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