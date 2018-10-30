Топ самых сексуальных фото пышнотелой Эшли Грэм: 18+

30 октября знаменитой модели plus-size Эшли Грэм исполняется 31 год. Звезда не принадлежит к застенчивым манекенщицам, которые отказываются от сексуальных фотосессий. Более того, звезда побуждает других женщин любить свое тело и не прятать его под мешковидным нарядом.

Эшли Грэм хоть и не является обладательницей фигуры 90-60-90, однако выглядит не менее привлекательно. Пышные формы звезды нравятся миллионам поклонников и популярным модельерам, которые радушно приглашают манекенщицу примерить их изделия.

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Пикантные позы и сексапильные купальники – вот чем любит хвастаться Эшли Грэм в Іnstagram. Сайт "24" подобрал самые соблазнительные пляжные фото американской манекенщицы, опубликованные с начала 2018 года.

LifeStyle 24 подобрал самые соблазнительные и провокационные фото американской манекенщицы, опубликованные и в соцсети, и отснятые во время фотосессий.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 17 Кві 2018 р. о 8:30 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 13 Кві 2018 р. о 2:49 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 16 Бер 2018 р. о 4:17 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 14 Бер 2018 р. о 6:26 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 7 Бер 2018 р. о 5:01 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 4 Бер 2018 р. о 8:45 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 22 Лют 2018 р. о 7:32 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 17 Лют 2018 р. о 12:55 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 9 Лют 2018 р. о 6:31 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 18 Лют 2018 р. о 7:37 PST