Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года

Ко Дню украинского кино, который в этом году отмечают 8 сентября, журналисты 24 канала подготовили подборку отечественных фильмов, что только вышли на широкий экран или будут представлены до конца 2018-го года. Вам остается только купить билеты и мчаться в кинотеатры!

1. Бобот и энергия Вселенной

Прокат: с 30 августа

О фильме: украинский семейный фантастический фильм, снятый Максимом Ксендой. Рассказывает о 12-летнем мечтателе, который оказывается в центре противостояния двух внеземных сил.

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Когда мир поглотит темнота, землю заполонят неизвестные существа, которые тысячи лет выжидали момент, чтобы совершить страшное покушение на человечество. Именно тогда и появится неизвестный спаситель, который способен победить силы зла. Кто этот герой и восторжествует ли свет над тьмой?

Бобот и энергия Вселенной: трейлер

Интересно, что идея фильма о "трансформаторной будке, которая решила в какой-то момент бросить свое насиженное место и начать путешествовать" родилась в 2010 году. Авторы предложили сделать видеоклип на песню "Новина" группы ТНМК, а после его выпуска творческая группа получила огромное количество положительных отзывов и начала работать над сценарием полнометражного фильма!

Больше половины фильма составила компьютерная графика, над которой работали около 100 специалистов из Украины.

2. Тайный дневник Симона Петлюры

Прокат в Украине: с 6 сентября

О фильме: историко-биографический фильм режиссера Олеся Янчука по сценарию Михаила Шаевича. Он охватывает период жизни Симона Петлюры, главного атамана войск Украинской Народной Республики и лидера Директории УНР, когда тот находился в эмиграции в Париже до того дня, когда Петлюру убил Самуил Шварцбард.

Тайный дневник Симона Петлюры: трейлер

Лента с самого начала получила шквальную критику со стороны реконструкторов. Еще бы! В основе – придуманный сценаристами "дневник", а не реальные исторические документы и труды Петлюры... Но авторы завоевали право на авторскую интерпретацию.

Мы задумали вернуть в правильное русло направление мыслей людей, которые привыкли думать, что Петлюра – разбойник, антисемит, бандит,

– сказал режиссер.

3. Когда падают деревья

Прокат: с 13 сентября

О фильме: драматический фильм, над которым совместно работали Украина, Польша и Македония. Полнометражный дебют молодого режиссера Марыси Никитюк.

События происходят в украинской провинции, где разворачивается история 5-летней мятежной Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного молодого бандита Шрама.

После смерти отца перед Ларисой остро встает вопрос дальнейшего ее будущего. Она хочет творить свою судьбу собственными руками, но из-за любви к бандиту Шраму ее осуждает семья. Бабушка, которая переживает только за то, что скажут люди, и измученная мать Ларисы подталкивают ее к стереотипному сценарию жизни. Лариса и Шрам планируют сбежать вместе подальше от бандитов, разрухи и родственников. Удается ли им это?

Когда падают деревья: трейлер

Награды и номинации: в 2018-м ленту отобрали в конкурсную программу Panorama Berlinale 68-го Берлинского международного кинофестиваля, где 20 февраля состоялась ее мировая премьера. Там ее признали лучшим дебютом. Кроме этого, лента получила приз ФИПРЕССИ, приз Международной конфедерации художественного кино, премию "Мир кино", Премию Гайнера Карова и приз экуменического жюри.

В июле 2018-го фильм был представлен на 9-м Одесском международном кинофестивале, где члены жюри признали его лучшим украинским фильмом 2018-го года!

4. Донбасс

Прокат: ограничен с 20 по 27 сентября 2018-го в столичном кинотеатре "Октябрь" в связи с выдвижением на "Оскар", а широкий – с октября.

О фильме: полнометражная игровая лента Сергея Лозницы, сделана в копродукции Германии, Украины, Франции и Румынии.

Фильм состоит из ряда эпизодов, в которых средствами игрового кино воссозданы настоящие истории, случившиеся на оккупированных территориях востока Украины. Несколько героев связывают эпизоды между собой и передают друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей.

Съемки длились всего 4 дня в Днепропетровской области!

Фильм снят практически 100% на русском языке, однако есть и украинский дубляж.

Донбасс: трейлер

Награды и номинации: мировая премьера состоялась 9 мая 2018-го на 71-м Каннском международном фестивале, где фильм избрали открытием программы "Особый взгляд", официальной программы Канн-2018, где картина получила приз за лучшую режиссуру!

29 августа 2018-го Украинский Оскаровский Комитет объявил фильм "Донбасс" национальным претенденнтом от Украины на номинацию премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

5. Герой моего времени

Прокат: с 20 сентября

О фильме: комедийная лента, полнометражный дебют Тони Ноябревой. Сценарий был написан самой Ноябревой на основе ее российской короткометражки "День Независимости".

Фильм рассказывает историю "маленького человека", парня "из соседнего двора", что живет в сложном и противоречивом мире. Жорик пытается найти смысл своего существования в большом городе и приезжает в столицу в поисках счастья. Он ищет работу, пытается строить отношения, пытается поставить себе высокие цели. Но каждый раз заходит в тупик. Девушка из состоятельной семьи, владелица бизнес-центра. Однако пропасть между социальными классами препятствует их любви.

Герой моего времени: трейлер

"Герой моего времени" стал третьим полнометражным фильмом в истории украинского кинематографа, после фильма "Припутные" (2017) и "Дикое поле" (2018), где почти все актеры разговаривают на суржике.

Награда: на 9-м Одесском международном кинофестивале фильм представили в номинации "Лучший украинский фильм", а Ноябрева победила в номинации "Лучший украинский режиссер".

6. Позывной "Бандерас"

Прокат: с 11 ноября

О фильме: украинский военный детектив режиссера Зазы Буадзе. Сценарий ленты, написанный Сергеем Дзюбой и Артемием Кирсановым, основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказах воинов АТО.

Позывной "Бандерас": трейлер

Осенью 2014-го в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить российского подрывника Ходока. Задача усложняется тем, что события происходят возле родного села Бандераса...

В эпизодических ролях снимались настоящие военные ВСУ, которые воевали на Донбассе. Перед съемками все актеры прошли мощную подготовку на полигоне под руководством опытных военных инструкторов. В фильме задействовали настоящую военную технику, предоставленную Минобороны.

7. Фокстер и Макс



Прокат: с 25 ноября

О фильме: фантастическое семейное кино о приключениях мальчика и собаки-супергероя от режиссера Анатолия Матешко.

Фокстер и Макс: трейлер

О чем он? Двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нано-красками, и рисует граффити собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями. И теперь за ними охотится опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеть этой мощной технологией. Парень Макс попадает в водоворот приключений, благодаря которым он находит настоящих друзей.

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Роль собаки-супергероя Фокстера исполнил YouTube vlogger, участник шоу "Украина имеет талант. Дети", харизматичный пес Амадей. В фильме использовано много современных девайсов, а также настоящие роботы.

8. Человек с табуреткой

Прокат: с ноября

О фильме: приключенческо-документальная лента, в основе которой – невероятная история масштабной творческой экспедиции путешественника, режиссера и продюсера Леонида Кантера с табуретом к Тихому океану.

Речь идет об игре "С табуретом к океану", суть которой – донести 4 табуретки из киевской кухни на берега 4 мировых океанов. Вместе со спектаклями, песнями, приключениями и открытиями, путешественники несли глубокий смысл художественной инициативы – доказать себе и миру, что мечты сбываются, если их осуществлять.

Человек с табуреткой: тизер

Преодолели более 60 тысяч километров и отсняли более 400 часов уникального видеоматериала – через монгольскую пустыню Гоби и Гималайские горы, через Гранд Каньон и джунгли Амазонии. Написана книга "С табуретом к океану", которая стала литературным сценарием будущего фильма.

9. Дикое Поле

Прокат: с 8 ноября, ограниченный

О фильме: экранизация романа "Ворошиловград" Сергея Жадана, дебютная работа Ярослава Лодыгина. Ленту создали в сотворчестве Украина, Нидерланды и Швейцария.

Дикое Поле: трейлер

О чем сюжет? Определенным образом о Германе, который вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. Вместе с ней — друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится эта ироничное и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?

"Дикое поле" стал вторым полнометражным фильмом в истории украинского кинематографа – после фильма "Припутные" (2017) – где почти все актеры разговаривают на суржике. Часть съемок проходила в родном городке Жадана – Старобельске.

10. Король Данило

Прокат: с 22 нобяря

О фильме: исторический боевик Тараса Химича, базирующийся на основе жизни исторической фигуры короля Даниила Романовича.

Фильм покажет людей в кольчугах, с мечами и луками, в образе воинов Галицко-Волынского княжества и тевтонцев, в бою и за столами переговоров. Грубая нарезка, с затемнением, замедлением, горящими людьми, взбесившимися лицами мужчин и отчаянными криками женщин – так будет выглядеть материал о короле Данииле, князе Галицком из далекого XIII века.

Король Данило: тизер

Фильм снимается без помощи государства и исключительно на деньги меценатов и самих создателей. Одной из локаций фильма выбрали Прикарпатье, где построили специальный средневековый городок, который после завершения съемок оставят как музей. В фильме прозвучат 45 мелодий и 6 песен.

11. Вулкан

Прокат в Украине: вероятно, с декабря

О фильме: драмедийная лента, над которой работали украинские, немецкие и монакские кинематографисты, полнометражный режиссерский дебют Романа Бондарчука и актерский дебют лучшего украинского звукорежиссера Сергея Степанского. В фильме также сыграл звезда "Киборгов" Виктор Жданов.

О чем сюжет? После нескольких странных совпадений Лукас – переводчик, который работает в ОБСЕ – оказывается в южноукраинском городе Берислав. Став невольным гостем своего странного хозяина Вовы, Лукас сталкивается с абсолютно новой вселенной, в которой жизнь кажется полностью оторванной от любого привычного уклада.

Вулкан: трейлер

Несмотря на его начальную неприязнь, Лукас все больше увлекается Вовой и его дочерью Марушкой — и это, в конце концов, подталкивает к собственным поискам давно затерянного счастья...

Награды и номинации: 1-го июля 2018-го фильм впервые показали миру на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где он получил премию "На Восток с Запада".

На XV-й Международном кинофестивале "Золотой абрикос" в Ереване лента получила гран-при "Золотой абрикос".

В июля этого же года на 9-м Одесском международном кинофестивале лента номинировалась на Золотой Дюк. На 36-м Мюнхенском кинофестивале "Вулкан" номинировался в категории "International Independents", на 25-м Европейском международном кинофестивале в Паличи в категории "Parallels and Encounters".

Сейчас фильм в ожидании номинации "Самый популярный международный фильм" на Международном кинофестивале в Ванкувере.

12. Круты 1918

Прокат: с 6 декабря

О фильме: художественно-исторический фильм-экшн режиссера Алексея Шапарева, посвященный 100-летию боя под Крутами зимой 1918 года.

Круты 1918: трейлер

Основан на реальной истории боя на железнодорожной станции Круты. На фоне судьбоносных событий в стране двое братьев Андрей и Олекса Савицкие влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подступают к Киеву, город наполнен "красными" агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Олекса, становятся против 4-тысячного хорошо вооруженного войска...

Сложные постановочные съемки фильма проходили в Межигорье с использованием спец- и пиротехнических эффектов, с участием большого количества актеров массовых сцен, животных и каскадеров. Основные съемки проходили в Киеве. Всего задействовали около 1000 актеров и 2000 единиц оружия. В съемках батальных сцен принимали участие 150 военных Нацгвардии Украины... Нехилый экшн планируется!

Наслаждайтесь украинским!