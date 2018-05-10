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Топ-3 кофейных маски для омоложения лица: эффективные рецепты

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Кофейные маски
Кофейные маски

Каждая женщина настойчиво борется с первыми признаками старения и пытается как можно скорее от них избавиться. Однако мало кто знает, что обычный кофе в масках для лица помогает не только очистить кожу, но и омолодить ее.

Кофе благотворно влияет на кожу, поэтому экстракт напитка добавляют в средства для ухода за лицом. Эффект от нанесения этого продукта заметен после первых же процедур, так Сайт "24" решил подобрать топ-3 эффективных маски, которые можно создать в домашних условиях.

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Перед нанесением hand-made средства убедитесь, что у вас нет аллергии на компоненты. Также эксперты рекомендуют не использовать кофейную маску, если на коже есть раздражение или ранения. Средство может обострить проблему и отложить процесс заживления.

Против морщин

Ингредиенты: банан – 1 шт., кофе – 2 ч.л., сливки – 1 ч.л.

Как приготовить кофейную маску от морщин

Очистите банан от кожуры и перетрите мякоть фрукта в блендере. К полученной массе добавьте перемолотый кофе и сливки. Смесь тщательно перемешайте. Полученную маску наносите на чистое сухое лицо. Оставьте смесь на 15 - 20 минут, после чего смойте ее теплой водой. Эта маска помогает бороться с мелкими мимическими морщинами и улучшает состояние кожи, добавляя лицу равномерный цвет.

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Для очищения кожи

Ингредиенты: кофейная гуща – 2-3 ч.л., овсяные хлопья – 2 ч.л., йогурт или сметана – 1 ч.л.

Как приготовить кофейный скраб от морщин

Для приготовления кофейного скраба стоит просто смешать кофейную гущу с овсяными хлопьями и кисломолочным продуктом. Тщательно перемешайте смесь и нанесите ее на кожу лица. Легкими движениями массируйте лицо в течение 2 - 3 минут. Для усиления эффекта можно оставить маску на 10 минут. После процедуры смойте скраб теплой водой.

Такая маска не только очищает кожу лица, но и увлажняет ее. Стоит повторять процедуру не более, чем 2 раза в неделю.

Для скрытия усталости

Ингредиенты: кофейная гуща – 2 ч.л., грецкий орех – 3 шт.

Как приготовить кофейно-ореховую маску:

К кофейной гуще добавьте несколько ложек перемолотого грецкого ореха. Нанесите маску на лицо и легко помассируйте кожу. Смойте смесь через 8 - 12 минут после нанесения.

Такая несложная маска поможет быстро восстановить здоровый цвет кожи и скрыть следы усталости. Эксперты советуют наносить средство за 1 - 2 часа до выхода.

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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