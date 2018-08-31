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Топ-3 самых популярных клипов лета

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Топ-3 самых популярных музыкальных клипов лета
Топ-3 самых популярных музыкальных клипов лета / Pexels

Один из самых известных сервисов YouTube обнародовал список видеоклипов, которые за 3 месяца получили наибольшее количество просмотров в сети.

В последний день лета представители YouTube решили сделать своеобразный итог сезона и составить список самых популярных клипов, которые на протяжении 3 месяцев собрали наибольшее количество просмотров в сети. Для вывода результатов учитывали данные с 28 мая до 25 августа.

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Первую ступень рейтинга заняла песня группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B "Girl Like You". Трогательный ролик просмотрели более 728 миллионов пользователей сети. В самом же клипе снялись десятки популярных певиц, моделей и актрис, в частности, Рата Ора, Галь Гадот, Дженнифер Лопес, Эшли Грэм и жена солиста группы – модель Бехати Принслу с новорожденной дочкой.

Смотрите видео клипа Maroon 5 и Cardi B "Girl Like You":

 

На втором месте рейтинга YouTube оказалась песня немецкого вокалиста Casper, записанная с рэп-исполнителями Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna. Зажигательный ролик к композиции "Te Bote" получил немалую популярность в мире.

Смотрите видео клипа Casper "Te Bote":

 

В тройку самых популярных клипов лета 2018 года вошло видео с названием "Ddu-du Ddu-du" южнокорейской группы Blackpink.

Смотрите видео клипа группы Blackpink "Ddu-du Ddu-du":

 

Теги: LifeStyle Музыка YouTube рейтинги
Источник: 24 Канал
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