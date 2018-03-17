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Топ-3 весенних фрешей для улучшения здоровья

82 Читати новину українською
Весенние фреши
Весенние фреши / Фото из соцсетей

С приходом весны люди все чаще обращаются к иммунологам с вопросами, как улучшить свое здоровье и укрепить иммунитет. Поскольку в период межсезонья организм нуждается в дополнительных витаминах, эксперты советуют пить полезные напитки, которые помогут улучшить самочувствие и уберегут от болезней.

Хореограф Татьяна Денисова открыла рецепты фрешей, которые помогают бороться с лишними килограммами и помогают улучшить самочувствие. Об этом сообщает проект "Все будет хорошо".

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У меня есть один секрет: я в течение рабочей недели выпиваю стакан фреша. Для каждого дня у меня есть свой фреш, у которого есть свои задачи,
отметила Татьяна Денисова.

Лимонно-огуречный фреш

Лимонно-огуречный фреш: полезные свойства

Если пить этот напиток минимум 2 раза в неделю, то человек быстро почувствует дополнительную энергию. Кроме этого, лимонно-огуречный фреш очищает организм и положительно влияет на метаболические функции организма.

Приготовление: возьмите огурец и половину лимона. Из очищенного овоща сделайте пюре, к которому добавьте сок цитрусового.

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"Имбирная бодрость"

Имбирно-апельсиновый фреш для укрепления здоровья

При регулярном употреблении этот фреш может наделить организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Кроме этого, такой сок укрепляет иммунную систему, тонизирует организм, предотвращает образование камней в почках, снижает уровень холестерина.

Приготовление: помойте 2 яблока и порежьте их на кусочки. Очистите небольшой кубик свежего имбиря и 2 апельсина. Смешайте все в блендере.

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Овощной фреш

Овощной фреш: полезные свойства

Если человек много употребляет мяса, ему следует позаботиться о выводе токсинов из организма. Для этого следует употреблять овощной фреш, который поможет очиститься от ядовитых веществ.

Приготовление: в блендере перемолоть 2 - 3 моркови, половину огурца, половину свеклы. Добавьте соли по вкусу.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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