Топ-3 весенних фрешей для улучшения здоровья
С приходом весны люди все чаще обращаются к иммунологам с вопросами, как улучшить свое здоровье и укрепить иммунитет. Поскольку в период межсезонья организм нуждается в дополнительных витаминах, эксперты советуют пить полезные напитки, которые помогут улучшить самочувствие и уберегут от болезней.
Хореограф Татьяна Денисова открыла рецепты фрешей, которые помогают бороться с лишними килограммами и помогают улучшить самочувствие. Об этом сообщает проект "Все будет хорошо".
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У меня есть один секрет: я в течение рабочей недели выпиваю стакан фреша. Для каждого дня у меня есть свой фреш, у которого есть свои задачи,
– отметила Татьяна Денисова.
Лимонно-огуречный фреш
Лимонно-огуречный фреш: полезные свойства
Если пить этот напиток минимум 2 раза в неделю, то человек быстро почувствует дополнительную энергию. Кроме этого, лимонно-огуречный фреш очищает организм и положительно влияет на метаболические функции организма.
Приготовление: возьмите огурец и половину лимона. Из очищенного овоща сделайте пюре, к которому добавьте сок цитрусового.
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"Имбирная бодрость"
Имбирно-апельсиновый фреш для укрепления здоровья
При регулярном употреблении этот фреш может наделить организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Кроме этого, такой сок укрепляет иммунную систему, тонизирует организм, предотвращает образование камней в почках, снижает уровень холестерина.
Приготовление: помойте 2 яблока и порежьте их на кусочки. Очистите небольшой кубик свежего имбиря и 2 апельсина. Смешайте все в блендере.
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Овощной фреш
Овощной фреш: полезные свойства
Если человек много употребляет мяса, ему следует позаботиться о выводе токсинов из организма. Для этого следует употреблять овощной фреш, который поможет очиститься от ядовитых веществ.
Приготовление: в блендере перемолоть 2 - 3 моркови, половину огурца, половину свеклы. Добавьте соли по вкусу.