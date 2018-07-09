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Топ-5 интересных фактов о крещении принца Луи

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Крещение принца Луи: топ-5 фактов о церемонии
Крещение принца Луи: топ-5 фактов о церемонии / Фото из открытых источников

Королевская семья Великобритании – пример того, как монархи сохраняют и передают многовековые традиции, заложенные еще в XIX веке. Поэтому крещение принца Луи, которое состоится 9 июля в часовне Сент-Джеймского дворца, состоится по всем канонам.

Весь мир затаил дыхание перед одним из самых долгожданных событий Великобритании – крещение принца Луи. Хотя церемония продлится всего 40 минут, однако вся королевская семья, в частности, герцоги Сассекские, ответственно готовились к церковному обряду. 24 канал решил подобрать 5 интересных фактов о крещении третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Луи.

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Место крещения

По традиции, крещение королевских отпрысков должно происходить в Лондоне. Кейт Миддлтон только один раз нарушила это правило, проведя христианскую церемонию в церкви Святой Марии Магдалины, в графстве Норфолк. Тогда герцоги Кембриджские жили в Сандримгемском дворце, поэтому первое публичное событие в жизни принцессы Шарлотты состоялась не в Лондоне. Кроме этого, место проведения церемонии было символическим, поскольку принцесса Диана крестилась тоже в церкви Святой Марии Магдалины.

Вероятно, стремление Елизаветы II не нарушать традиции все же повлияло на королевскую чету, поэтому принца Луи будут крестить в Лондоне, в часовне Сент-Джеймского дворца. Церемония будет пышной, а на ее организацию потратили тысячи фунтов стерлингов.

Наряд королевских детей

Особое внимание королевская семья уделяет наряду маленьких принцев и принцесс. С 1841 году всех потомков британских монархов крестят в длинных рубашках, изготовленных из шелка Spitafields и кружева Honiton. Впервые ее сшили для старшей дочери королевы Виктории. С тех пор всех младенцев одевают в такую ​​же рубашку, сделанную на заказ.


Крещение принцессы Шарлотты

Интересно, что до 2018 года такой наряд примеряли 62 ребенка из королевской семьи, в том числе и сама королева Елизавета II, ее сын Чарльз и внуки – Уильям и Гарри.

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Крестины принца Уильяма

Чтобы сохранить первую одежду для крестин, его стирали в специальной воде, сушили и хранили в вакуумном контейнере. Последней, ​​кто надел раритетную рубашку, была дочь графов Уессекских – леди Луиза. В 2004 году изготовили копию королевского наряда, в которую оденут принца Луи на крещение.

Купель в форме лилии

Крестины потомков британского монарха традиционно проходит в серебряной с позолотой купели. Время подбирают не наобум – младенцу должно исполниться от 2 до 3 месяцев, поскольку именно в этом возрасте дети легче переносят погружение в прохладную воду.

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Купель является обязательным атрибутом христианского обряда. Его изготовили еще в 1840 году по заказу королевы Виктории и принца Альберта. Купель напоминает цветок лилии, которая расправила свои роскошные лепестки. Хранится реликвия в лондонском Тауэре.

Королевская купель

Вода для крещения

Интересно, что для крещения королевских детей не используют обычную воду. Ее доставляют из реки Иордан, что в Западной Азии, где был крещен Иисус Христос. Эту традицию воссоздадут и во время церемонии для принца Луи.

Торт для крестин

Церемония крещения потомка принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет продолжаться 40 минут. На торжество пригласили ближайших родственников герцогини и королевскую семью. Сразу после крестин гостей будут угощать особым тортом, который изготовили кондитеры по заказу Кенсингтонского дворца. Дизайн лакомства сделан по образцу торта, который был на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Свадебный торт принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Теги: LifeStyle Дети Королівська сім'я Кейт Миддлтон Великобритания Елизавета II
Источник: 24 Канал
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