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Топ-5 книг, которые Маша Ефросинина советует прочитать летом

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Топ-5 книг от Маши Ефросининой
Топ-5 книг от Маши Ефросининой / cosmo.com.ua

Телеведущая Маша Ефросинина в свободное время пытается уделять чтению. Поэтому звезда решила поделиться 5 романами, которые стоит прочитать во время летнего отдыха.

Каждая книга оставляет после себя какой-то опыт в жизни читателя. Телеведущая Маша Ефросинина решила рассказать, какие именно издания помогут не только по-другому взглянуть на обыденность, но и стать любимыми. Каждый из 5 романов читается на одном дыхании, поэтому читатель, по словам звезды, не успеет заметить, как книга закончится.

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"Книги для меня – абсолютное путешествие в другую реальность. Я ими чищу свой мозг, беру их на отдых. Советую вам прочитать 5 романов, которые в свое время меня поразили", – отметила Маша Ефросинина.

"Неожиданная вакансия", Джоан Роулинг

Это первая книга автора после "Гарри Поттера". По словам Маши Ефросининой, это замечательная книга, которая разоблачает гнилость людей, об их нутре, которое проявляется в стрессовых ситуациях. Звезда советует беременным воздержаться от прочтения романа, дождавшись появления ребенка.

"Атлант расправил плечи", Айн Рэнд

Эту книгу, по словам Маши Ефросининой, должна прочитать каждая женщина. Потому что роман рассказывает о сильной, волевой, чувственной бизнес-вумен, которая является образцом того, какими чертами должна обладать женщина, чтобы достичь успеха и защитить свою любовь.

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"Зов кукушки", Роберт Ґелбрейт (псевдоним Джоан Роулинг)

Это детектив нового поколения. Маша Ефросинина заверила, что в книге есть динамичный сюжет, финал которого невозможно предугадать. Более того, завершение книги потрясло звезду многослойностью.

"Империя ангелов", Бернар Вербер

Роман рассказывает о том, что будет с человеком после смерти. "Империя ангелов" дает поток мыслей о общей идее, изобразив серьезный вопрос с литературной легкостью.

"Охота на овец", Харуки Мураками

Маша Ефросинина, которая читала этот роман в студенческие годы, уверена, что он не может не понравиться. Книга настолько мастерски написана, что каждый читатель как бы становится свидетелем описанных событий в 3D-режиме.

Теги: Новости Украины Здоровая жизнь LifeStyle Маша Ефросинина Литература
Источник: 24 Канал
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