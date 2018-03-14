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ТОП-5 лучших видео, снятых с квадрокоптера

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Победители международного фестиваля беспилотного искусства
Победители международного фестиваля беспилотного искусства / Фото из открытых источников

Видеосъемка с помощью квадрокоптера за последние годы стала очень популярной. Художники, "вооружившись" дронами сделали невероятные съемки, результаты которых представили на всемирном фестивале в Нью-Йорке.

Как известно, фестиваль состоялся 3 и 4 марта 2018 года. Из всех участников эксперты New York City Drone Film Festival наградили 11 авторов короткометражных видео. В частности, судьи определили победителей в номинациях "Экстремальные виды спорта", "Видеорассказ", "Фотосъемка", "Новостные и документальные ленты" и "Пейзаж и архитектура".

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По словам организаторов фестиваля, мероприятие будет проходить ежегодно. Целью конкурса является создание международной платформы для кинематографистов со всех уголков Земли, чтобы они имели возможность поделиться своим беспилотным искусством.

Смотрите лучшие видео фестиваля New York City Drone Film Festival:

Теги: LifeStyle Новости США Путешествия Фестивали авиация
Источник: 24 Канал
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