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Топ-5 мифов об уходе за зубами: объяснение стоматолога

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Топ-5 мифов об уходе за зубами
Топ-5 мифов об уходе за зубами / unsplash.com

Об уходе за полостью рта существует немало ложных утверждений. Стоматолог развеял самые популярные мифы о том, когда надо чистить зубы, как влияет генетика и др.

Об этом рассказал стоматолог Дмитрий Слипченко, передает "Сегодня".

Миф №1. Чистить зубы надо после завтрака

На самом деле, это не совсем так – их нужно чистить и до завтрака. Если не устранить микробы сразу после пробуждения, то вы их съедите с завтраком, а это может навредить желудку. Чистить зубы необходимо не менее 3 минут.

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В течение дня после каждого приема пищи следует прополоскать полость рта водой. Это уменьшит количество остатков пищи, а соответственно и условия для размножения бактерий.

Молочні зуби важливо лікувати

Молочные зубы важно лечить

Миф №2. Плохие зубы – из-за конфет и генетики

Тонкая эмаль или слабый дентин, доставшиеся от родителей, не являются причиной развития кариеса. Его вызывают некоторые виды стрептококков и лактобактерий. Чтобы уменьшить риск, стоит после употребления молочных продуктов прополоскать ротовую полость ополаскивателем. Конфеты делают среду во рту кислой, поэтому бактериям имеют где размножаться.

А вот прямо негативно на здоровье зубов влияет сладкая газировка. Она содержит ортофосфорную кислоту, которая вымывает из организма и из эмали кальций.

Миф №3. Чай и кофе вымывают кальций из зубов

Эти напитки могут препятствовать усвоению организмом кальция из продуктов, когда, например, чай или кофе пить в сочетании с сыром. Кофе и чай содержат щавелевую кислоту, которая вместе с кальцием образует нерастворимые комплексы, которые проходят через организм транзитом.

Зуби необхідно чистити протягом 3 хвилин

Зубы необходимо чистить в течение 3 минут

Кофеин окисляет клетки человека, поэтому чтобы вернуть баланс щелочей и кислот, организм высвобождает запасы щелочного минерала – кальция.

Миф №4. Чем больше использовать пасты, тем чище полость рта

Большое количество пасты создает большое количество пены – человек будет сплевывать пену, которая активно лезет изо рта и пытается затечь в горло, соответственно, сплевывая пасту чище зубы не станут.

Миф №5. Молочные зубы можно не лечить

Чернота на молочных зубах и дырки не всегда вызывают боль, поэтому многие родители считают, что напрасно тратить деньги на лечение, ведь зубы все равно выпадут. Они то выпадут, но бактерии успеют испортить здоровье десен, из-за чего потом постоянные зубы могут начать портиться сразу же.

Чай і кава не вимивають кальцій з зубів

Чай и кофе не вымывают кальций из зубов

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Гигиена
Источник: 24 Канал
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