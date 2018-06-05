Топ-5 напитков, которые взбодрят не хуже кофе

Существует несколько вкусных и "заряжающих" напитков для тех, кто хочет пить меньше кофе или отказаться от него совсем.

Не только кофе – есть много продуктов и напитков, которые действительно придадут энергии и настроения на целый день, передает Сosmo.

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Женьшень – одно из самых ценных лекарственных растений в мире. Напиток из него может противостоять стрессу и придает отличный заряд бодрости.

А чашка какао на основе миндального молока содержит триптофан – натуральный антидепрессант, который бодрит и повышает настроение.

Стакан свежевыжатого гранатового сока, разбавленного наполовину водой, также прекрасно тонизирует, заряжает энергией, и еще и укрепляет иммунитет и повышает гемоглобин в крови. Также сок граната укрепляет сердечно-сосудистую систему и ускоряет обмен веществ.

Сладкий порошок из плодов рожкового дерева кэроб не содержит кофеина и других вредных веществ, которые провоцируют болезни сердца, мигрень, аллергию и прочее. Такой напиток прекрасно тонизирует организм.

Листья чая матча имеют значительное содержание аминокислот. Витамин С и l-тианин, создают тонизирующий эффект, а антиоксидант полифенол катехин блокирует развитие раковых клеток и убивает микробы кариеса.