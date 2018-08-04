Топ-5 полезных продуктов, которые нужно есть в августе

Август можно назвать самым богатым летним месяцем – в этот период лучше всего насытить организм витаминами и минералами, а также укрепить иммунитет.

В августе врачи советуют лакомиться бахчевыми, пишет Ukrhealth.

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Дыня

Она хорошо влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудка. Этот овощ способен улучшить процессы кроветворения, дыня будет особенно полезной для беременных.

Покупайте в августе дыни

Арбуз

Его мякоть богата антиоксидантами, которые способны продлевать жизнь, защищать от возрастных изменений, рака. В арбузе содержится каротин, который известен своими свойствами – улучшением зрения.

Фолиевая кислота, которая содержится в бахчевых культурах, улучшает развитие человека, состояние кожи и пищеварительные процессы. Арбуз является отличным помощником в борьбе с избыточной массой тела.

Арбуз улучшает развитие человека

Кабачки и цуккини

Эти овощи считаются одними из самых диетических продуктов. Кабачки и цуккини способны бороться с лишним весом, они активизируют работу желудка и кишечника. Врачи советуют употреблять их при повышенном давлении, стрессе, болезнях печени и почек.

Цуккини нужно употреблять при повышенном давлении

Баклажан

Один из главных овощей августа. Вещества, которые входят в состав баклажанов, способны снизить уровень холестерина, нормализуют пищеварение. Овощи обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Баклажаны способны выводить токсины из организма и препятствовать развитию раковых опухолей.

Баклажан – один из главных овощей августа

Ежевика

Это настоящий кладезь витаминов и минералов. Применение ежевики способно улучшать иммунитет и вырабатывает устойчивость к болезням мочевого пузыря, почек, суставов и сахарного диабета.

В августе нужно есть ежевику

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун назвала продукты, которые нужно есть, чтобы уберечься от многих заболеваний.

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