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      Топ-5 причин, почему болит голова после пробежки

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      Топ-5 причин, почему болит голова после пробежки
      Топ-5 причин, почему болит голова после пробежки / unsplash.com

      У некоторых людей, которые решили каждое утро или каждый вечер бегать, во время пробежки ухудшается состояние.

      Головная боль во время или после физических нагрузок может появляться по разным причинам, передает НВ.

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      1. Головная боль может возникать из-за проблем с сосудами. Ведь во время тренировок сосуды расширяются и усиливается кровоток, что создает давление. Также она будет возникать, если вы страдаете от мигрени.

      via GIPHY

      2. Электролитный дисбаланс тоже может стать причиной возникновения головной боли. Особенно, если вы бегаете на длинные дистанции или в жару, ведь организм теряет воду и жизненно необходимые микроэлементы, такие как калий, кальций и магний.

      Чтобы этого избежать, тренеры рекомендуют пить спортивные напитки-изотоники, обогащенные микроэлементами.

      3. Обезвоживание организма, такое же как во время похмелья, вызывает головную боль. Поэтому употребляйте в течение всего дня достаточное количество воды.

      4. А еще головная боль может появиться, если у вас низкий уровень сахара в крови. Не забывайте делать легкие перекусы (например, тост с арахисовой пастой) за 2 часа до начала тренировки и через 20 минут после окончания пробежки (протеиновый коктейль, шоколадное молоко и прочее).

      via GIPHY

      5. Мышечные спазмы могут возникнуть из-за плохой беговой формы – слабая стопа, плохая осанка или неправильная техника бега. Это может привести к боли в области таза, в суставах, в спине. И именно гипертонус мышц в шейном отделе может привести к головной боли.

       
      Профилактика головной боли
      - посещайте массажи;
      - работайте с тренером над техникой бега и специальными упражнениями, которые укрепят стопу и исправят осанку;
      - делайте растяжку до и после пробежки.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы
      Источник: 24 Канал
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