ТОП 5 продуктов, которые помогут преодолеть нарушение пищеварения

При расстройстве желудка помогут специальные продукты, которые позволят восстановить водно-солевой баланс и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Об этом сообщает Healthystyle.

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Рис

При нарушении пищеварения лучше всего употреблять обычный вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствует прекращению диареи.



Польза риса в борьбе с диареей

Куриный бульон

Куриный бульон рекомендуют специалисты при диарее, так как он прекрасно переваривается и способствует выведению токсинов. Курица обладает высокой пищевой ценностью и прекрасно питает ослабленный организм.

Овсянка

Благодаря обволакивающим свойствам овсяной каши работа пищеварительной системы восстанавливается быстрее. Только помни, что при диарее необходимо питаться овсянкой без сахара, сваренной на воде, а не на молоке.



Овсянка поможет при нарушении пищеварения

Травяной чай

Мята успокаивает кишечник и облегчает спазмы в желудке, а ромашка оказывает антибактериальное действие. Таким образом, чашка теплого чая, в состав которого входит один из этих ингредиентов, оказывает благоприятное действие на организм.

Натуральный йогурт и кефир

Эти кисломолочные продукты содержат пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника и позволяют наладить нормальное пищеварение. Главное, выбирать йогурт и кефир без сахара и других добавок.



Йогурт и кефир восстанавливают микрофлору кишечника

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