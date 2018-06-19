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Топ-5 продуктов, которые способствуют появлению морщин

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Топ-5 продуктов, которые способствуют появлению морщин
Топ-5 продуктов, которые способствуют появлению морщин

Каждая женщина тратит часы своего времени и немало средств на борьбу с морщинами. А причиной этого может быть рацион.

Человек ежедневно употребляет продукты, которые влияют на его кожу. Однако некоторые из них имеют негативное влияние на лицо, ускоряя появление морщин. К таким, по словам экспертов, относятся кофе, чай, молоко, специи и сахар.

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Специалисты убеждены, что сладости, в которых содержится сахар и подсластители – одни из виновников раннего появления морщин. Вреднее от лакомства только ультрафиолет. Во время усвоения сахара возникает так называемое явление гликирование, в результате которого в организме разрушаются молекулы коллагена. Поэтому кожа становится менее гладкой и упругой, что вызывает появление морщин, особенно на лбу.

Не менее вредными являются подсластители. Они могут быть причиной воспаления кожи и появления мешков под глазами.

 

Сладости влияют на состояние кожи

Как ни странно, но и молочные продукты влияют на состояние кожи. У некоторых людей употребление молока может спровоцировать появление угрей на лице и покраснения. При этом не все страдали от непереносимости лактозы.

Пряная пища с большим количеством специй активизирует кровообращение в организме. Поэтому люди с врожденной склонностью к куперозу могут столкнуться с разрывом мелких сосудов, которые не выдерживают от насыщенного потока крови. Из-за этого возникают и проблемы с кожей лица, в частности, морщинами.

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Ежедневные напитки – кофе и чай – тоже могут привести к появлению морщин. Как известно, они активизируют мочеиспускание, что в свою очередь, приводит к обезвоживанию. Водный баланс в организме непосредственно влияет на состояние кожи. Поэтому недостаток жидкости приводит к потере эластичности кожи и появлению морщин.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание Красота
Источник: 24 Канал
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