Топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть: совет Маши Ефросининой

Популярная телеведущая и блогер Маша Ефросинина несмотря на насыщенный рабочий график находит время для просмотров сериалов. Поэтому звезда посоветовала Топ-5 многосерийных фильмов, которые стоит посмотреть.

Несмотря на ежедневные съемки, которые сочетаются с материнством телеведущая Маша Ефросинина – заядлый любитель сериалов. Знаменитость каждый вечер уделяет время нескольким сериям любимых медиафраншиз. Поэтому для своих подписчиков Маша Ефросинина составила традиционную "пятерочку", какие сериалы стоит посмотреть на досуге.

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"Я решила рассказать вам о сериалах. Какой сериал хочется смотреть, но после просмотра первой серии приходится отходить месяц. Сериал, который нашла случайно. Тот, что понравится всем, кто, как и я, любит женский колючий юмор. Сериал об изменах. И то, что рекомендую посмотреть, как мужчинам, так и женщинам", – анонсировала свою "пятерочку" Маша Ефросинина.



1. "Черное зеркало"



По словам Маши Ефросининой, "Черное зеркало" – это, пожалуй, единственный сериал, после которого требуется время, чтобы отойти от увиденного. После просмотра несколько серий телеведущая увидела замысел режиссеров – она ​​увидела тонкую сатиру, как технологии меняют и влияют на поведение людей.



Смотрите трейлер сериала "Черное зеркало":

2. "Оранжевый – хит сезона"



Маша Ефросинина пересмотрела этот сериал во время больничного. Звезда убеждена, что незаурядная история о женской тюрьме понравится тем, кто любит острый юмор.



Смотрите трейлер сериала "Оранжевый – хит сезона" (видео):

3. "Измена"



Этот сериал тонко отражает все особенности измены. Маша Ефросинина советует пересмотреть его как женщинам, так и мужчинам.



Смотрите трейлер сериала "Измена" (видео):

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4. "Игра престолов"



Хотя Маша Ефросинина не любит жестокие кадры, однако этот сериал она пересмотрела от первой до последней серии. Телеведущая добавила, что "Игра престолов" в определенной степени является каким-то магическим, потому что стоит внимания киноманов.



Смотрите трейлер сериала "Игры престолов" (видео):

5. "Большая маленькая ложь"



Маша Ефросинина отметила, что этот сериал должна пересмотреть каждая женщина. Это настоящая драма, стоит всех премий "Оскар": безупречная актерская игра, работа режиссера и динамичный сюжет.



Смотрите трейлер сериала "Большая маленькая ложь" (видео):

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "Топ-5 сериалов":