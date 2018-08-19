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Топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть: совет Маши Ефросининой

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Топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть
Топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть / Фото из свободных источников

Популярная телеведущая и блогер Маша Ефросинина несмотря на насыщенный рабочий график находит время для просмотров сериалов. Поэтому звезда посоветовала Топ-5 многосерийных фильмов, которые стоит посмотреть.

Несмотря на ежедневные съемки, которые сочетаются с материнством телеведущая Маша Ефросинина – заядлый любитель сериалов. Знаменитость каждый вечер уделяет время нескольким сериям любимых медиафраншиз. Поэтому для своих подписчиков Маша Ефросинина составила традиционную "пятерочку", какие сериалы стоит посмотреть на досуге.

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"Я решила рассказать вам о сериалах. Какой сериал хочется смотреть, но после просмотра первой серии приходится отходить месяц. Сериал, который нашла случайно. Тот, что понравится всем, кто, как и я, любит женский колючий юмор. Сериал об изменах. И то, что рекомендую посмотреть, как мужчинам, так и женщинам", – анонсировала свою "пятерочку" Маша Ефросинина.

1. "Черное зеркало"

По словам Маши Ефросининой, "Черное зеркало" – это, пожалуй, единственный сериал, после которого требуется время, чтобы отойти от увиденного. После просмотра несколько серий телеведущая увидела замысел режиссеров – она ​​увидела тонкую сатиру, как технологии меняют и влияют на поведение людей.

Смотрите трейлер сериала "Черное зеркало":

 

2. "Оранжевый хит сезона"

Маша Ефросинина пересмотрела этот сериал во время больничного. Звезда убеждена, что незаурядная история о женской тюрьме понравится тем, кто любит острый юмор.

Смотрите трейлер сериала "Оранжевый хит сезона" (видео):

 

3. "Измена"

Этот сериал тонко отражает все особенности измены. Маша Ефросинина советует пересмотреть его как женщинам, так и мужчинам.

Смотрите трейлер сериала "Измена" (видео):

 

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4. "Игра престолов"

Хотя Маша Ефросинина не любит жестокие кадры, однако этот сериал она пересмотрела от первой до последней серии. Телеведущая добавила, что "Игра престолов" в определенной степени является каким-то магическим, потому что стоит внимания киноманов.

Смотрите трейлер сериала "Игры престолов" (видео):

 

5. "Большая маленькая ложь"

Маша Ефросинина отметила, что этот сериал должна пересмотреть каждая женщина. Это настоящая драма, стоит всех премий "Оскар": безупречная актерская игра, работа режиссера и динамичный сюжет.

Смотрите трейлер сериала "Большая маленькая ложь" (видео):

 

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "Топ-5 сериалов":

 

Теги: LifeStyle Маша Ефросинина Кино
Источник: 24 Канал
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