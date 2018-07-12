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Топ-5 убедительных причин уменьшить потребление красного мяса

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Топ-5 причин уменьшить потребление красного мяса
Топ-5 причин уменьшить потребление красного мяса / unsplash.com

Летом особенно популярны пикники с шашлыком и сочными стейками. И специалисты рекомендуют уменьшить количество потребления красного мяса, чтобы продлить молодость и красоту, и сохранить стройную, подтянутую фигуру.

Красное мясо является необходимым продуктом в рационе, но оно имеет как полезное, так и вредное воздействие на организм, передает 24apteka.

1. В красном мясе много насыщенных жиров. Они связаны с набором лишнего веса. При нагревании мяса выше 100 градусов насыщенный жир трансформируется во вредные канцерогенные вещества.

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Периодическое воздействие этих веществ не представляет опасности организму, но злоупотребление мясом может привести к набору лишних килограммов.

Топ-5 причин зменшити споживання червоного м'яса
Из-за насыщенных жиров в мясе происходит набор лишнего веса

2. Красное мясо снижает скорость обмена веществ. Метаболизм падает из-за того, что белки мяса распадаются до аминокислот, а при их большом количестве изменяется рН внутренней среды организма на кислую.

Соответственно, ферменты и гормоны в кислой среде не могут нормально выполнять свою работу, происходит нарушение кишечной микрофлоры. Лучше потребляйте красное мясо со свежими овощами – они обладают щелочными свойствами.

Червоне м'ясо знижує метаболізм
Красное мясо снижает метаболизм

3. Красное мясо трудно переваривается – до 5-7 часов в один прием. А если его потреблять на завтрак, обед и ужин, то для усвоения такого количества красного мяса организм будет работать круглосуточно, без отдыха. Специалисты рекомендуют есть этот продукт не чаще 2 раз в неделю, а после 35-40 – 1 раз.

Красное мясо трудно переваривается

Красное мясо трудно переваривается

4. С красным мясом можно получить большую дозу антибиотиков и гормонов. Ведь в большинстве хозяйств животных кормят кормами, "обогащенные" антибиотиками и гормонами роста. Их мы потом едим вместе с мясом. А это влечет за собой тяжелые последствия - нарушение микрофлоры и повышение риска развития опухолей.

З червоним м'ясом можна отримати велику дозу антибіотиків і гормонів
С красным мясом можно получить большую дозу антибиотиков и гормонов

5. Красное мясо ускоряет процессы старения. Аминокислоты, которые есть в мясе, влияющих на реализацию генетической информации – стимулируют дефектные гены и "глушат" работу нормальных, а еще они снижают активность ферментов, которые управляют обменом веществ.

Червоне м'ясо прискорює процеси старіння
Красное мясо ускоряет процессы старения

Фото: Unsplash.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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